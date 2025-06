video suggerito

Lecce, guarda diretta su TikTok e vede donna picchiata: utente avverte la polizia e la salva L’episodio a Galatone, in provincia di Lecce. Fortunatamente la scena è stata notata su Tiktok da un utente che era anche conoscente della donna e che ha subito avvertito la polizia dando indicazioni su luogo di residenza della vittima di violenza domestica. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una giovane donna salentina vittima di violenza domestica è stata salvata dalla polizia grazie a una tempestiva segnalazione di un utente di TikTok che ha osservato l’aggressione in diretta video sul noto social cinese. L’episodio si è consumato nella serata di sabato a Galatone, in provincia di Lecce, dove gli agenti di polizia sono accorsi a seguito della chiamata di emergenza di una cittadina che segnalava di aver assistito a una diretta sulla piattaforma social in cui si vedeva una donna vittima di un’aggressione da parte di un uomo.

Come si è scoperto successivamente, era stata la stessa donna a far partire la diretta video dopo essersi resa conto dell’aggressione imminente da parte del compagno. Fortunatamente la scena è stata notata subito da un utente che era anche conoscente della donna. La testimone infatti ha riconosciuto la vittima come una sua ex cliente dell’agenzia dove lavora e quindi ha potuto fornire subito alle forze dell'ordine indicazioni precise sul luogo di residenza della donna.

In base alle informazioni ottenute, agli agenti del Commissariato di Nardò hanno avviato immediatamente le ricerche giungendo in poco tempo presso l’abitazione dove si stavano svolgendo i fatti. Gli agenti hanno sentito forti urla provenire dall’appartamento e quindi hanno subito bussato qualificandosi. A quel punto hanno sentito chiaramente l’uomo che minacciava la compagna: ”Hai chiamato la polizia? Quando se ne vanno ti ammazzo”.

Gli agenti quindi hanno fatto irruzione e bloccato l’uomo. La donna, non autosufficiente in diverse mansioni, è stata trovata in forte stato di agitazione. Davanti agli agenti ha confermato di essere stata picchiata dal compagno e quindi trasportata al pronto soccorso dal personale del 118, intervenuto su richiesta della polizia. In ospedale le è stato diagnosticato un politrauma alle braccia e alla schiena con una prognosi di 10 giorni. Sarà affidata alla famiglia di origine. Per l’uomo, condotto in commissariato, è scattata invece una denuncia a piede libero per violenza e soprattutto un ordine di allontanamento immediato dall’abitazione familiare.