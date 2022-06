Le rubano il cellulare del figlio morto di tumore a 18 anni: “Ridatemelo. Ho tutto di lui lì dentro” L’appello di Susanna e Maurizio Boscolo Bielo, derubati del telefonino del figlio mentre si trovavano al cimitero a Chioggia. Gianluca è scomparso un anno e mezzo fa per una malattia a 18 anni.

A cura di Biagio Chiariello

"Del mio cellulare fate quello che volete, ma quello di Gianluca, per favore, restituitemelo". È l'appello ai ladri di Susanna, mamma di Gianluca Boscolo Bielo, il 18enne di Valli, frazione di Chioggia, morto, un anno e mezzo fa, a causa di un tumore raro contro cui aveva lottato fino alla fine. In un video pubblicato su Facebook, trasmesso anche dalla trasmissione ‘Chi l'ha visto?', insieme al marito Maurizio e al parroco don Massimo la coppia chiede la restituzione del dispositivo.

Domenica pomeriggio era andata, come ogni giorno, al cimitero, sulla tomba del figlio, ma aveva lasciato aperta la macchina e qualcuno si è impossessato del poco denaro contenuto nel portafoglio e il cellulare. Susanna e Maurizio conservavano e portavano sempre con loro quel telefonino perchè all'interno c'erano tutti i ricordi del figlio. "Era il nostro modo di restare in contatto, quando Gianluca era in ospedale" spiega la donna.

Il 18enne infatti è spirato nel periodo della piena pandemia, quando i contatti fisici erano vietati. E Susanna e Gianluca comunicavano con Gianluca tramite foto e video. In uno di questi filmati il 18enne aveva lasciato dette le sue ultime volontà. "Quando era in ospedale, Gianluca ci mandava dei video – spiega la mamma -, era l'unico modo per tenerci in contatto durante l'emergenza Covid. Alla fine mi aveva detto "elimino il codice perchè fra poco non ci sarò più". Da allora ha sempre tenuto il cellulare del figlio. "È come essere ancora insieme a lui", ha detto. Ma ora anche quel ricorso le è stato tolto: "Io ce l'avevo sempre con me, perchè era come avere una parte di lui. Vi prego, restituitemelo, voglio rivedere le sue immagini, le sue ultime parole. Potete tenervi tutto, ma ridatemi almeno quello" conclude Susanna.