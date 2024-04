video suggerito

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 25 aprile 2024 non ci saranno: quando si recupera Oggi, giovedì 25 aprile, Festa della Liberazione, non saranno effettuate le consuete estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: ecco il calendario dei prossimi concorsi e quando si recupera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 25 aprile 2024 non ci saranno. In occasione della Festa della Liberazione, infatti, le estrazioni sono state sospese e rimandate ad altro giorno non festivo. Gli appuntamenti con le consuete lotterie però non si perderanno, ma subiranno solo alcune variazioni rispetto al consueto calendario.

Per quanto riguarda il SuperEnalotto l'estrazione di giovedì 25 aprile 2024 è posticipata di un giorno, quindi venerdì 26 aprile. Allo stesso modo anche le estrazioni di Lotto e 10eLotto cambieranno giorno e si sposteranno al primo giorno feriale possibile che è appunto il 26 aprile.

Sia il regolamento del gioco del Lotto sia quello del SuperEnalotto, infatti, prevedono che le estrazioni dei concorsi a premi non possano essere effettuate durante i giorni festivi: questo il motivo per cui le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 25 aprile non ci saranno.

Ecco il calendario dei prossimi concorsi e quando verranno estratti i numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto:

l’estrazione di giovedì 25/04 sarà posticipata a venerdì 26/04;

estrazione di venerdì 26/04 sarà posticipata a sabato 27/04;

estrazione di sabato 27/04 sarà posticipata a lunedì 29/04.

A partire da martedì, 30 aprile 2024, le estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto riprenderanno regolarmente con le consuete quattro estrazioni settimanali (martedì, giovedì, venerdì e sabato). Ricordiamo, infatti, che anche per quest'anno è stata approvata la proroga per l’estrazione aggiuntiva settimanale del venerdì per Lotto e Superenalotto/Superstar, inizialmente pensata per le popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna dello scorso anno.