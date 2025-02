L’auto si ribalta, Mattia muore a 19 anni: il rapper aveva appena annunciato il suo nuovo singolo

video suggerito

“Penso che questa canzone toccherà il cuore di chi sta vivendo o ha vissuto ciò di cui parla” così il 19enne Mattia Palumbo aveva annunciato il suo nuovo singolo in uscita nei prossimi giorni ma un tragico destino ha voluto che non vedesse mai quel giorno per un terribile incidente stradale che lo ha portato via per sempre.

Il tragico schianto costato la vita al giovane, noto anche come rapper con il nome d’arte Axon, è avvenuto ieri pomeriggio, domenica 23 febbraio, a Ravenna. Il diciannovenne percorreva via Cerba al volante della sua auto su cui si trovava da solo. Erano circa le 18 quando, per motivi ancora tutti da chiarire, Mattia Palumbo ha perso il controllo della sua Fiat Panda andando fuori strada.

Nella terribile carambola mortale l’utilitaria si è ribaltata in un campo che costeggia la carreggiata e non ha dato scampo al giovane. Il ragazzo sarebbe stato sbalzato dall’abitacolo ed è morto praticamente sul colpo. Inutili infatti i successivi soccorsi medici del 118 accorso sul posto, gli operatori sanitari hanno potuto solo accertare il decesso.

Una tragedia improvvisa che ha lasciato nel dolore genitori, fratelli e famigliari ma anche i tanti amici del ragazzo che aspettava con trepidazione l’uscita del suo nuovo singolo musicale. Mattia Palumbo lo aveva annunciato con un post su Instagram raccontando anche al sua passione e il lavoro fatto in questi mesi per arrivare al risultato tanto agognato.

“Mi disse una persona a me cara che se la vita fosse semplice non ci sarebbe più il gusto di viverla, e non ho mai scordato queste parole, posso assicurarvi che è vero. Ogni giorno è proprio così, aumenta la fame, la determinazione, la voglia di mettermi in gioco in tutto e per tutto” aveva scritto il 19enne che frequentava l’istituto agrario di Ravenna dove oggi lo hanno ricordato con un minuto di silenzio.