L'auto si ribalta e finisce contro un muretto in Friuli: Stefano muore a 37 anni, sbalzato a 4 metri Incidente d'auto in via Nazionale ad Artegna, in provincia di Udine. Inutili i soccorsi giunti prontamente sul poto: Stefano Zilli, 37 anni di Gemona del Friuli, è morto.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia nella notte sulle strade del Friuli Venezia Giulia. Nelle prime ore del mattino di oggi, sabato 26 ottobre, ad Artegna, in provincia di Udine, è avvenuto un incidente stradale mortale in via Nazionale, all’altezza del civico 47. Un uomo di 37 anni, Stefano Zilli, originario di Gemona, ha perso la vita.

Per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo, una Volkswagen Polo che procedeva sulla Pontebbana in direzione sud, finendo fuori strada. La vettura è finita contro un muretto e si è capovolta in una carambola violenta che ha causato lo sbalzo dell’automobilista fuori dall’abitacolo, attraverso il finestrino lato guida, a una distanza di almeno 4 metri. Pare che non avesse la cintura di sicurezza allacciata. L’impatto al suolo è stato fatale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118, giunto anche con l’elisoccorso regionale, e i carabinieri della Radiomobile di Tolmezzo. Lo staff sanitario ha provato a rianimare il 37enne per oltre un’ora, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano.

Stefano Zilli lavorava alla Fantoni e si era recentemente trasferito a Collerumiz, frazione di Tarcento. La comunità di Gemona è ora in lutto. Il sindaco Roberto Revelant ha espresso parole di cordoglio: "Ci stringiamo al dolore della famiglia, dei parenti e degli amici", ha dichiarato il primo cittadino. "La vita di un altro gemonese è stata spezzata. Si tratta di un periodo molto triste per la nostra comunità, viste le perdite dovute a incidenti stradali e infortuni sul lavoro" conclude Revelant.