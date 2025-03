video suggerito

Bimba di 9 anni investita da un'auto davanti alla madre: la piccola sbalzata contro il muro di un'abitazione Una bambina di 9 anni è stata investita da un'auto a Pisa sotto gli occhi della madre. La piccola è stata sbalzata in aria e ha impattato contro il muro di un'abitazione che dava sulla strada. Trasportata in pronto soccorso, non avrebbe riportato gravi lesioni esterne.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nella giornata di ieri, giovedì 6 marzo, una bambina di 9 anni è stata investita mentre passeggiava con la mamma in via Caduti del lavoro a Pisa. La piccola è stata travolta da un'automobile ed ha fatto un volo di diversi metri, andando a sbattere contro il muro di un'abitazione vicina. Il tutto è accaduto sotto gli occhi della madre che ha immediatamente allertato i soccorsi, assistita anche dai passanti che in quel momento hanno visto la scena.

La dinamica dei fatti è in via di ricostruzione mentre la bimba è stata trasportata in pronto soccorso a Cisanello in codice rosso. L'esame esterno avrebbe escluso gravi lesioni per la minore sulla quale però non si hanno altre informazioni: i medici mantengono infatti il massimo riserbo sulle condizioni di salute della piccola.

La madre ha raccontato quanto accaduto ai soccorritori e alle autorità che hanno effettuato i rilievi sul posto. Le dinamiche dei fatti sono ancora in fase di ricostruzione: stando alle prime informazioni disponibili, l'incidente si sarebbe verificato nella mattinata di ieri mentre mamma e figlia attraversavano sulle strisce pedonali. La bimba sarebbe stata travolta sotto gli occhi della madre da un'autovettura sopraggiunta dalla strada. Subito dopo l'accaduto, la mamma della minore e alcuni passanti accorsi per dare una mano hanno allertato i soccorsi per il trasporto della bimba in ambulanza verso il pronto soccorso.

L'automedica è arrivata subito sul posto e si è immediatamente occupata della bambina, reduce da un volo di diversi metri e dall'impatto contro il muro di un'abitazione lì vicino. La piccola è stata poi trasportata in codice rosso in ospedale per i primi accertamenti del caso. Gli esami esterni hanno escluso gravi lesioni per la minore, che è stata comunque trattenuta in reparto per ulteriori accertamento su eventuali danni agli organi interni.