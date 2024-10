video suggerito

Laura uccisa dal nipote in negozio, dolore del marito: “Non so perché l’ha fatto, vorrei avesse ucciso me” Il dolore del marito di Laura Frosecchi, la donna di 55 anni uccisa ieri dal nipote 22enne Mattia Scutti a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa: “È un ragazzo con delle difficoltà ma parlava sempre con mia moglie. Io non capisco il motivo”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Non so perché l’ha fatto ma vorrei che avesse ucciso me”, non sa darsi pace il marito di Laura Frosecchi, la donna di 55 anni uccisa ieri dal nipote 22enne Mattia Scutti, figlio della sorella del marito, nel suo negozio di Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa, nella città metropolitana di Firenze. Il giovane è stato arrestato alcune ore dopo dai carabinieri dopo una fuga e una lunga trattativa ma si indaga ora per capire il movente del delitto. Dalle prime testimonianze, pare che il giovane soffrisse di alcuni disturbi comportamentali anche se non aveva mai avuto problemi con la zia uccisa.

“È un ragazzo con delle difficoltà ma parlava sempre con mia moglie. Io non capisco il motivo, non capisco che cosa sia successo perché lui ha avuto problemi con altre persone della nostra famiglia ma non con noi” ha raccontato al Corriere fiorentino il marito di Laura Frosecchi, Stefano Bettoni. “C’è sempre stato un rapporto di quotidianità con noi. Lui parla solo con noi ma non doveva stare a piede libero” ha aggiunto.

L’uomo era fuori città per lavoro quando un’amica lo ha avvertito, senza specificare quanto accaduto, e lui è corso subito sul posto. Quando è arrivato, però, il negozio e la cittadina erano pieni di carabinieri, che cercavano il nipote, e per la moglie non c’era già più nulla da fare. I militari gli hanno detto che la moglie era stata uccisa a colpi di arma da fuoco dal nipote che poi ha chiamato i carabinieri prima di darsi alla fuga e barricarsi in un terreno vicino, di proprietà della famiglia.

“Da qualche giorno girava per le strade con una pistola” hanno raccontato alcuni residenti ma dove avesse preso l’arma non è chiaro. Tutti infatti lo descrivano come ragazzo problematico ma che in Laura Frosecchi aveva trovato una persona amica con cui parlare. La 55enne, madre di due figli quasi coetanei del nipote, infatti viene descritta come una donna sempre gentile e disponibile.

Secondo uno sfogo della madre della vittima accolto dal Tirreno, pare che il 22enne ultimamente avesse chiesto più volte dei soldi a Laura Frosecchi. “Da un anno le chiedeva soldi, sempre con più insistenza” ha raccontato. Potrebbe essere proprio questo uno dei moventi di un delitto che finor appare senza senso e che ha sconvolto una intera comunità.