video suggerito

Chi era Laura Frosecchi uccisa dal nipote a Firenze: i due figli, il forno e la passione per gli animali Laura Frosecchi, 59 anni, è stata uccisa nella mattinata di oggi, giovedì 17 ottobre, a San Casciano dal nipote 20enne ora in manette. La donna era molto nota in paese dove aveva un negozio di alimentari che gestiva insieme al marito. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Laura Frosecchi

Laura Frosecchi, 59 anni, è stata uccisa nella mattinata di oggi, giovedì 17 ottobre, nel negozio che gestiva insieme al marito a San Casciano, nei pressi di Firenze. I carabinieri si sono recati al civico 132 di via Volterrana a San Casciano Val di Pesa dopo aver ricevuto la telefonata del nipote di Forsecchi, il giovane ora in manette con l'accusa di omicidio.

Dopo la telefonata fatta in un forte stato di agitazione, il 20enne si è barricato in un'abitazione situata poco lontano dal forno dove Frosecchi lavorava. Dopo diverse ore e le indagini delle forze dell'ordine, il giovane è stato arrestato. Stando a quanto finora reso noto, avrebbe puntato contro la zia un fucile con il quale ha sparato più pallottole prima di barricarsi nell'abitazione situata poco lontano dal negozio di alimentari.

Chi era Laura Frosecchi: la donna lascia due figli

La donna aveva 59 anni era molto nota a Chiesanuova e San Casciano, dove gestiva l'alimentari "Da Graziella" insieme al marito.

Il negozio era meta quotidiana degli abitanti di Chiesanuova per la spesa e dei turisti per la colazione della domenica. I residenti sono comprensibilmente sotto choc dopo aver udito gli spari nella strada dove è situato il forno. A segnalare l'omicidio alle forze dell'ordine sarebbe stato lo stesso nipote di Frosecchi, ora in manette per il delitto.

Il 20enne avrebbe detto durante la telefonata alle autorità di aver sparato alla zia in mattinata per poi barricarsi in un'abitazione poco lontano dal luogo dell'aggressione.

Il negozio è stato interdetto al traffico per tutti i rilievi del caso. Sconvolta l'intera comunità in provincia di Firenze: Laura gestiva il locale "Da Graziella" da anni insieme al marito, Stefano Bettoni. I due hanno due figli. La 59enne era una grande amante degli animali e in particolare dedicava il suo tempo ai cani, per i quali svolgeva anche attività di volontariato dopo il lavoro.

Sulla sua morte si continua a indagare: per ricostruire la dinamica dei fatti manca un movente che è ora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine.