Firenze, donna uccisa a colpi di arma da fuoco nel negozio: corpo trovato da cliente, nipote arrestato La Tragedia a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa (Firenze). La donna di 59 anni è stata trovata morta all’interno del suo negozio di alimentari in via Volterrana. Principale sospettato sarebbe un giovane parente che si è barricato in una casa poco lontana dal negozio nella stessa cittadina toscana. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Una donna di 59 anni, Laura Frosecchi, è stata trovata morta oggi nel suo negozio di alimentari, verosimilmente uccisa a colpi di arma da fuoco, a Chiesanuova, frazione si San Casciano Val di Pesa, nella città metropolitana di Firenze. A lanciare l’allarme sarebbe stata una cliente che è entrata nel negozio e ha trovato il corpo della vittima a terra, esanime e in una pozza di sangue. Principale sospettato sarebbe un giovane parente, il nipote, che si era barricato in casa e che ora è stato arrestato.

I carabinieri lo hanno bloccato a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa (Firenze). L'abitazione è stata circondata dai militari e, dopo circa due ore, è scattata l'irruzione nell'edificio e il ragazzo è stato arrestato.

L'allarme è scattato in tarda mattinata con una chiamata ai servizi di emergenza del 112. Nel paese sono accorsi in forze i carabinieri di Firenze e gli operatori del 118 ma per la donna ormai non c'era più nulla da fare. I sanitari purtroppo hanno solo potuto constatare sul posto la morte della 59enne. Secondo i racconti degli abitanti della zona, poco prima della drammatica scoperta, nella tarda mattinata di oggi, giovedì 17 ottobre, si sarebbero sentiti una serie di colpi proprio nei pressi del negozio che stamani era regolarmente aperto.

Sul posto sono intervenuti anche i reparti della scientifica per i rilievi nel negozio dove è avvenuto il delitto. Un tratto della strada provinciale Volterrana è bloccata per i rilievi e per le ricerche di chi ha sparato. Gli accessi sono sbarrati dalle forze dell'ordine in cerca del ventenne familiare della vittima la cui parentela con la vittima non è stata chiarita ma che, secondo i media locali, sarebbe un nipote della donna.