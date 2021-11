Laura Lenzoni scomparsa da Marina di Pietrasanta, appello della famiglia: “Siamo molto preoccupati” Laura Lenzoni, 56 anni, è scomparsa da Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, la mattina di domenica 31 ottobre. Di lei è rimasto un biglietto in cui chiede esplicitamente di non essere cercata. Poi si sono perse le tracce. La nipote a Fanpage.it: “Mia zia ha paura del buio, è molto freddolosa, sicuramente è con qualcuno”.

A cura di Anna Vagli

Laura Lenzoni, 56 anni, è scomparsa alle 7 di domenica 31 ottobre da Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Conosciuta nella piccola cittadina per il suo lavoro in una pasticceria del centro, al momento della scomparsa indossava un paio di leggings e una felpa nera. Non è chiaro se si sia allontanata volontariamente ma la donna avrebbe lasciato un biglietto con scritto esplicitamente di non essere cercata.

A dare l’allarme è stata la figlia Cristina che, oltre ad aver sporto denuncia presso la stazione dei Carabinieri, ha divulgato l’appello su tutti i social network. Sono scattate le ricerche e intanto l’appello sui social è diventato virale raggiungendo migliaia di condivisioni. Stando a fonti vicine alla famiglia, i Carabinieri hanno verificato l’accensione del telefono nel pomeriggio di ieri 1 novembre per poi spegnerlo nuovamente dopo la lettura dei messaggi. Il telefono sarebbe stato localizzato in località Fiumetto e poi nuovamente a Marina di Pietrasanta. Ma di Laura nessuna traccia. È uscita senza documenti e probabilmente anche senza soldi, rinvenuti nel giubbotto lasciato a casa.

La donna ha un compagno e due figlie e si è allontanata il giorno prima di festeggiare il compleanno. Conduceva una vita dedita al lavoro, alla famiglia e ai suoi amati nipoti. E infatti l’ipotesi che si fa strada tra i familiari è che sia stata plagiata da qualcuno pur non avendo mai dato modo di pensare che avesse una relazione extra-coniugale. "Siamo molto preoccupati. Non capiamo cosa possa essere successo. È sicuramente con qualcuno. Mia zia ha paura del buio, è molto freddolosa, sicuramente è con qualcuno. Aveva poche amicizie, noi siamo la sua famiglia, è tutto molto strano!", le parole della nipote di Laura, che confida a Fanpage.it la preoccupazione di queste ore.