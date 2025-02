video suggerito

L’audio di Valeria Bartolucci sull’omicidio di Pierina Paganelli: “Avrebbe visto i due killer” Nel misterioso audio nelle mani degli inquirenti che indagano sulla morte di Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci avrebbe confessato di aver visto la scena del crimine e di aver suggerito a due persone come pulire. Anche Manuela Bianchi, nuora della 78enne uccisa, sarà chiamata a riferire sul messaggio audio. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pierina Paganelli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio di Pierina Paganelli a Rimini ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo Valeria Bartolucci, toccherà a Manuela Bianchi riferire in merito al messaggio vocale che sarebbe nelle mani degli investigatori che indagano sulla morte di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nell'ottobre 2023 con 29 coltellate. Durante la trasmissione Quarto Grado sono state rivelate alcune indiscrezioni su quel messaggio vocale di circa 30 minuti: nella registrazione sarebbe stata infatti ripercorsa la serata del delitto. Bartolucci avrebbe detto a non si sa chi nel corso dell'audio di aver visto la scena del crimine e di aver perfino suggerito agli assassini della 78enne con quale detergente pulire.

Bartolucci, chiamata a riferire sul contenuto di quella registrazione, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. L'infermiera avrebbe raccontato in un audio-fiume di essere stata chiamata sulla scena del crimine dopo aver trascorso l'intera serata con il marito e di essere entrata in garage ignara di quanto fosse accaduto poco dopo Dassilva, attualmente unico indagato per la morte di Paganelli.

Nell'audio la donna racconterebbe di aver visto due persone, presumibilmente gli aggressori dell'anziana e di aver suggerito loro quale detergente utilizzare per pulire la scena del crimine. Per gli inquirenti il contenuto di quel vocale è probabilmente importante, anche se al momento è poca la credibilità di Bartolucci per chi indaga. Qualche dettaglio deve essere però stato considerato plausibile dagli investigatori, nonostante non vi siano tracce di pulizie sul luogo del ritrovamento del cadavere dell'anziana.

Nel vocale Bartolucci avrebbe fatto riferimento ai fratelli Bianchi senza però mai fare palesemente il loro nome. Dopo l'interrogatori di Valeria, toccherà a Manuela rispondere alle domande sul famoso messaggio vocale che però sembrerebbe non essere l'unico elemento nuovo nelle mani degli investigatori.

"Da quel che capisco questo audio è molto importante e dunque è probabile che ci aiuti a fare chiarezza" ha spiegato a Quarto Grado Manuela Bianchi che si dice tranquilla in vista della nuova convocazione. Gli inquirenti stanno nel frattempo analizzando il vocale in ogni suo minimo dettaglio per cogliere gli elementi sui quali indagare ulteriormente.