Pierina Paganelli, dopo Valeria Bartolucci anche Manuela Bianchi sarà interrogata sul contenuto di un audio Dopo l'interrogatorio di Valeria Bartolucci, Manuela Bianchi sarà chiamata a parlare davanti agli inquirenti per riferire su nuovi elementi investigativi relativi all'omicidio di Pierina Paganelli. La donna, ex amante dell'unico indagato Louis Dassilva, non potrà avvalersi della facoltà di non rispondere.

A cura di Gabriella Mazzeo

Da sinistra: Manuela Bianchi e Pierina Paganelli.

Sarà interrogata probabilmente martedì Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. Si tratta del secondo importante interrogatorio di persone informate sui fatti degli inquirenti, del sostituto procuratore Daniele Paci e della squadra mobile di Rimini dopo l'esperimento probatorio della "camminata" di Louis Dassilva e del vicino di casa Emanuele Neri davanti alla Cam3 della farmacia situata nei pressi del complesso residenziale dove più di un anno fa si è verificato il delitto.

Mercoledì è stata sentita la moglie di Dassilva, attualmente in carcere e unico indagato per il delitto. L'infermiera Valeria Bartolucci si è avvalsa della facoltà di non rispondere, mentre saranno diverse le possibilità di Bianchi: la donna, ex amante di Dassilva prima dell'omicidio della suocera, non potrà infatti rifiutarsi di parlare in quanto non legata all'uomo da vincoli familiari. Per quanto possibile dovrà quindi dire la verità.

La squadra mobile ha con tutte le probabilità nuovi elementi già verificati da sottoporre alle persone interrogate sul delitto sul quale da più di un anno si indaga e che al momento non può contare su prove certe. Sui nuovi possibili dettagli nelle mani degli inquirenti, Bianchi dovrà essere chiamata a riferire.

Si parla di audio, ma non solo: materiale, secondo quanto emerge dall'ambiente investigativo, che potrebbe cambiare la situazione. La Procura sta molto probabilmente andando verso la chiusura dell'inchiesta anche se c'è da tenersi un'udienza davanti al Tribunale del Riesame e una davanti al gip di Rimini per l'acquisizione delle risultanze dell'esperimento probatorio fatto proprio sulla Cam3 i cui filmati erano considerati, seppur in bassa definizione, la "prova regina" per la carcerazione di Dassilva. L'appuntamento per l'incidente probatorio è fissato al 28 di aprile.