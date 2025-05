video suggerito

Latte richiamato per scadenza sbagliata, allerta del Ministero: lotto e marchio interessato Come spiega il Ministero nell’avviso di richiamo, il ritiro dal commercio del latte è stato disposto dallo stesso produttore a causa della scadenza sbagliata sulle confezioni. In particolare sul cartone c’è l’indicazione di una data di scadenza superiore a quella reale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari è stato lanciato nelle scorse ore dal Ministero della salute attraverso il nuovo portale dedicato agli Avvisi e richiami disposti dai produttori. Ancora una volta si tratta di un ritiro dal commercio di latte anche se le motivazioni sono diverse dall'allerta scattata nei giorni scorsi per altre confezioni di latte.

Come spiega il Ministero, infatti, il richiamo è stato disposto dallo stesso produttore a causa della scadenza sbagliata sulle confezioni del prodotto interessato. Nel dettaglio, si tratta di un lotto di latte parzialmente scremato a lunga conservazione UHT venduto a marchio "Del Giudice". Come recita l'avviso di richiamo datato 15 maggio ma pubblicato solo ieri dal Ministero della salute, il ritiro riguarda esclusivamente il lotto numero A07407.

Il motivo del richiamo è la scadenza sbagliata riportata sulle confezioni del latte col lotto sopra indicato. In particolare sul cartone c'è l'indicazione di una data di scadenza superiore a quella reale per un mero errore di impostazione di stampa al momento del confezionamento del latte nei brick da un litro ciascuno. Si tratta di un errore nell'anno indicato: Sulle confezioni c’è scritto 23 luglio 2027 mentre la data di scadenza corretta è 23 luglio 2025.

Il latte oggetto del richiamo è prodotto dall’azienda "Gruppo Grifo Agroalimentare Sac" che ha prodotto il latte UHT richiamato nel proprio stabilimento di Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia.

La stessa azienda nell'avviso di richiamo tiene a precisare che il prodotto non presenta rischi per la salute se consumato entro la data di scadenza corretta e cioè il 23/07/2025. I consumatori eventualmente in possesso del latte richiamato possono comunque restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’azienda al numero 800 021292.