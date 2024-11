video suggerito

Lastre di cemento volano dal camion e schiacciano l’auto con nonna e nipote 20enne: gravissimi L’incidente sulla strada provinciale 55 di Acqualagna, nelle Marche. I due occupanti dell’auto sono rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo, ridotto a un cumulo di lamiere, ma vivi. I due sono stati estratti dai vigili del fuoco e ricoverati ad Ancona. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

236 CONDIVISIONI condividi chiudi

Terribile incidente nelle scorse ore sulla strada provinciale 55 di Acqualagna, in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche. Un camion ha perso parte del suo carico di lastre di cemento che sono letteralmente volate sopra una vettura di passaggio schiacciandola. Nell'auto viaggiavano un ventenne e la nonna che sono rimasti feriti in maniera grave

Il terribile impatto è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 22 novembre, intorno alle 9.15, in località Fangacci. Secondo quanto ricostruito finora, per motivi ancora da chiarire, all'improvviso un camion ha perso il carico che trasportava sul rimorchio e che consisteva in un pesante pannello di calcestruzzo. Quest'ultimo è volato nella carreggiata opposta di marcia dove purtroppo proprio in quel momento sopraggiungeva l'auto con nonna e nipote.

L'impatto è stato inevitabile. Il giovane al volante ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. I due occupanti sono rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo, ridotto a un cumulo di lamiere, ma vivi. I due sono stati estratti, non senza difficoltà, dai vigili del fuoco. Questi ultimi, intervenuti con una squadra da Cagli, hanno dovuto lavorare con attenzione massima per liberare nonna e nipoti prima di affidarli alle cure mediche del personale del 118 accorso sul posto.

I due sono stati trasportati d'urgenza all’ospedale di Torrette di Ancona dove sono stati ricoverati in gravi condizioni. Le ferite più gravi per il conducente ventenne. Sul luogo dell'accaduto anche i Carabinieri di Fano che hanno effettuato i rilievi del caso e ascoltato i testimoni per ricostruire la dinamica dei fatti. Da una primissima ricostruzione ancora da accertare, pare che il camion per un problema tecnico abbia perso il carico nell’affrontare una curva.

Per consentire i soccorsi ai due feriti e i rilievi dell'accaduto, il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico all’altezza del km 4+200 per alcune ore e riaperto solo intorno alle 11.