Lasciano figlio di 3 anni in auto controllandolo in videochiamata mentre fanno la spesa: denunciati Davanti ai militari i due si sono giustificati proprio col fatto che controllavano il bimbo sul telefono ma questo non gli ha risparmiato la denuncia per abbandono di minore.

A cura di Antonio Palma

Mentre andavano al supermercato, il figlioletto di appena 3 anni si è addormentato in auto così all’arrivo hanno pensato bene di non svegliarlo e di lasciarlo dormire nel seggiolino della vettura da solo mentre loro facevano la spesa.

Per questo due genitori sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri nel Vicentino e ora devono rispondere dell’accusa di abbandono di minore.

Il gesto risale ad alcuni giorni fa e ha avuto come scenario il parcheggio di un grosso ipermercato tra Thiene e Zané, in provincia di Vicenza.

A segnalare la presenza del bimbo da solo in auto sono stati altri clienti del negozio che avevano parcheggiato vicino e si sono accorti del piccolo. Soni stati loro a chiamare i carabinieri informandoli dell’accaduto e facendo intervenire così una pattuglia di militari dell’arma della compagnia di Thiene,

I carabinieri giunti sul posto hanno effettivamente individuato il piccolo che dormiva sul seggiolino posizionato sul sedile posteriore dell’auto segnalata ma fortunatamente si sono accorti che la stessa non era chiusa a chiave e quindi hanno potuto aprire la portiera.

Solo così i militari hanno scoperto che vicino al bimbo i genitori avevano posizionato uno smartphone che era in videochiamata proprio con un altro telefono che veniva controllato dal padre e dalla madre del piccolo mentre facevano la spesa in negozio.

I carabinieri tramite gli altoparlanti del negozio hanno chiesto ai proprietari della vettura di recarsi immediatamente nel parcheggio anche se i due genitori erano già in arrivo avendo visto i carabinieri dalla videochiamata.

Davanti ai militari i due si sono giustificati proprio col fatto che controllavano il bimbo sul telefono ma questo non gli ha risparmiato la denuncia per abbandono di minore e la multa per non aver installato il dispositivo anti abbandono sul sediolino