video suggerito

Lascia la nuova compagna e scompare, si cerca il 47enne Davide Ascia: si era trasferito in Germania da un anno È scomparso a gennaio in Germania Davide Ascia, 47enne di Gela trasferitosi a Monaco di Baviera nel 2024. Prima di sparire nel nulla, l’uomo ha lasciato la compagna con la quale viveva da poco. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

56 CONDIVISIONI condividi chiudi

Davide Ascia

È scomparso in Germania Davide Ascia, 47enne originario della provincia di Caltanissetta. Ascia si era trasferito a Monaco di Baviera nel febbraio 2024 a causa di alcune controversie familiari dopo la separazione dalla moglie. In Germania lavorava come muratore e recentemente aveva iniziato una relazione con una donna del posto.

Il 47enne risulta scomparso da mesi: secondo i familiari, l'ultimo contatto con l'uomo è stato il 15 gennaio 2025 in occasione del compleanno della sorella. Dopo diversi messaggi andati a vuoto, i familiari sono riusciti a contattare l'ex compagna tramite Instagram e hanno così scoperto che la donna, con la quale Ascia aveva interrotto la relazione nel mese di dicembre, non riusciva a mettersi in contatto con il 47enne.

Davide Ascia, i volantini diffusi dalla famiglia

A casa, stando a quanto racconta la donna, non rispondeva nessuno da settimane e lei avrebbe dovuto riprendere alcuni effetti personali rimasti nell'appartamento. I fratelli di Ascia hanno raggiunto Colonia il 25 gennaio 2025 e hanno allertato la Polizia. Una volta entrati in casa grazie a una copia delle chiavi fornita dal proprietario, hanno trovato i locali in perfetto ordine. La polizia ha sequestrato due cellulari trovati nell'appartamento.

Della vicenda è stato informato anche il consolato Italiano in Germania, che non ha però fornito informazioni sulle attività svolte dalla Polizia tedesca. Della scomparsa si sta occupando anche l'Associazione Penelope del Lazio insieme alla Prefettura di Roma e all'Interpol, che mantiene i contatti con le autorità tedesche. Ascia è originario di Gela.

Secondo quanto emerso, l'uomo non ha mai assunto sostanze stupefacenti o alcolici e non soffre di problemi psichici. La sorella Vincenza ha presentato denuncia di scomparsa presso i Carabinieri di Roma. Le ricerche sono ancora in corso, anche se non sono state fornite informazioni sui vestiti che l'uomo indossava prima della scomparsa perché Ascia non è sarebbe stato visto dai vicini mentre usciva dall'appartamento.