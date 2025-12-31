Lascia il cane nel Suv senza cibo e acqua e se ne va a sciare, denunciato un turista ad Avelengo

foto di archivio

Ha lasciato il cane chiuso nel suo Suv per almeno due ore ed è andato a sciare. L'uomo è stato denunciato da un turista che ha notato l'animale nella vettura. I carabinieri di Avelengo sono intervenuti per liberare il cane.

Mentre le forze dell'ordine portavano avanti le operazioni di salvataggio, il proprietario dell'animale si godeva le piste da sci. Il meticcio di taglia media è stato portato via dalle forze dell'ordine, mentre il proprietario è stato raggiunto dai militari che gli hanno chiesto spiegazioni per i maltrattamenti sul cane.

Il passante intervenuto per soccorrere l'animale ha raccontato alle forze dell'ordine di aver sentito i suoi lamenti provenire dal Suv in sosta. Le autorità giunte sul posto hanno poi visto l'animale all'interno dell'abitacolo, visibilmente sofferente, e sono intervenute per portarlo fuori dall'auto. Subito dopo hanno iniziato le ricerche del proprietario, un turista in vacanza che in quel momento si stava godendo le piste da scii. L'animale è stato liberato e rifocillato, mentre per l'uomo è scattata la contestazione del caso.

Ai militari, il proprietario dell'animale avrebbe detto di essere andato a godersi le piste da scii non immaginando che il cane avrebbe potuto soffrire il tempo trascorso da solo all'interno della macchina. Stando a quanto emerso dalle indagini, il cane sarebbe stato chiuso nel Suv da solo per almeno due ore senza cibo e acqua. I suoi lamenti hanno attirato l'attenzione di un altro turista che ha poi contattato le forze dell'ordine, spiegando di aver udito il pianto del cane all'interno della macchina. Quando i carabinieri sono intervenuti, hanno visto con i loro occhi il cane all'interno della vettura, evidentemente sofferente e in difficoltà. Così lo hanno estratto dal Suv e hanno dato il via alle ricerche del proprietario.