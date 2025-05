video suggerito

L’Aquila, da 13 anni subiva violenze dal marito davanti ai quattro figli minorenni: arrestato La Polizia dell’Aquila ha arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia, dopo la denuncia della moglie vittima di violenze durate 13 anni, spesso subite alla presenza dei figli minorenni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

La Polizia dell’Aquila ha arrestato un uomo di 43 anni, originario della Campania, accusato di ripetuti maltrattamenti nei confronti della moglie. L’intervento degli agenti è scattato dopo una richiesta di aiuto al 112, inviata dalla vittima tramite un messaggio a una vicina di casa, segnalando una lite in famiglia.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la situazione apparentemente rientrata e le persone coinvolte hanno minimizzato sull’accaduto. Tuttavia, la versione fornita non ha convinto gli operatori, che hanno insistito fino a quando la donna, madre di quattro figli minorenni, ha deciso di denunciare le violenze subite.

La vittima è stata accompagnata in pronto soccorso per le cure del caso e successivamente in Questura per formalizzare la denuncia. Dalle indagini è emerso un quadro drammatico: 13 anni di convivenza caratterizzati da abusi, a volte consumati alla presenza dei figli. Alcuni episodi erano già stati denunciati in passato, ma le denunce erano state ritirate, probabilmente sotto la pressione dell’uomo e per la complessità della situazione familiare.

Leggi anche Picchia e minaccia la moglie davanti alla figlia di 8 anni: 55enne arrestato a Bolzano

L’arrestato, già sottoposto a detenzione domiciliare per precedenti condanne emesse dal tribunale di Grosseto, è stato tradotto nella casa circondariale “Le Costarelle” dell’Aquila. Alla donna sono stati forniti riferimenti per rivolgersi a un centro antiviolenza e ricevere assistenza psicologica.