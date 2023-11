Lancia sassi da 8 chili contro le auto sull’autostrada Torino-Bardonecchia: fermato un 32enne Un 32enne è stato fermato per aver scagliato sassi contro le auto lungo l’autostrada Torino-Bardonecchia. L’uomo avrebbe colpito in tutto otto vetture, tra cui un autobus con a bordo nove persone.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 32enne è stato fermato dalla polizia stradale di Susa per aver scagliato diversi sassi contro le auto in transito lungo l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia. L'uomo si era appostato nei pressi dello svincolo di Oulx, dove è stato poi raggiunto dagli agenti nella serata di ieri, giovedì 2 novembre. Sarebbero almeno otto le vetture colpite, tra cui anche un autobus, con gli automobilisti che sono stati feriti dalle schegge dei vetri andati in frantumi.

I sassi lanciati contro le auto lungo la Torino-Bardonecchia

L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 21 del 2 novembre. Diversi automobilisti hanno segnalato alla polizia la presenza di un uomo che stava lanciando sassi contro le auto che stavano percorrendo l'autostrada Torino-Bardonecchia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della locale di Susa insieme ai carabinieri della Compagnia locale.

Il 32enne ritenuto responsabile dei lanci è stato rintracciato nei pressi dello svincolo di Oulx. Si tratterebbe di un uomo senza fissa dimora di origine libica che, una volta identificato, è stato fermato. Sarebbero almeno otto le vetture colpite dai sassi, con finestrini e parabrezza andati in frantumi.

Le vetture colpite dal 32enne

A riportare le conseguenze più gravi è stata una donna che è rimasta ferita in modo comunque lieve da schegge di vetro. Medicata al pronto soccorso dell'ospedale di Susa, è stata dimessa con una prognosi di 40 giorni. Danneggiata anche una seconda vettura, a bordo della quale viaggiava una famiglia con un bambino piccolo.

Spostandosi verso la vicina statale, il 32enne avrebbe poi colpito altre sei vetture. Tra queste, un autobus di linea che in quel momento aveva a bordo otto passeggeri più l'autista. Il parabrezza del mezzo pesante si è frantumato, ma il conducente è riuscito ad accostare evitando il rischio di un incidente.