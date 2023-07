Lamiera si stacca da un camion e lo trafigge alla trachea mentre guida: Klaudio muore a 23 anni Klaudio Mirashi, 23enne residente a Villorba (Treviso), si trovata alla guida di un Mercedes Classe A e procedeva in direzione di Barcellona dall’aeroporto, dove aveva accompagnato alcuni amici, quando è avvenuta la tragedia.

A cura di Biagio Chiariello

Un pezzo di lamiera staccatosi dal camion che lo precedeva lungo l’autostrada, ha spaccato il parabrezza della sua auto e lo ha trafitto nella zona della trachea. Un destino tanto tragico quanto assurdo quello che si è portato via a soli 23 anni Klaudio Mirashi, residente a Villorba, in provincia di Treviso.

Klaudio stava guidando una Mercedes classe A lungo l'autostrada tra Barcellona e l'aeroporto della capitale della Catalogna, dove aveva appena accompagnato suo cugino e un amico, quando è avvenuto il dramma. Il giovane, come riporta la Tribuna di Treviso, è rimasto in coma fino a domenica, poi l'accertamento della morte cerebrale. Lunedì la dichiarazione ufficiale del decesso.

Sul parabrezza della macchina resta uno squarcio di 30 centimetri provocato dalla lamiera che ha ucciso Klaudio alla guida. Una tragedia della strada su cui stanno ora indagando le autorità catalane: la polizia sta ancora indagando per capire come la lamiera si sia staccata dal camion, volando come una freccia contro l'auto del 23enne.

Klaudio era molto conosciuto a Villorba, la sua famiglia originaria di Scutari, in Albania, era arrivata in provincia di Treviso nel 2006, trovando casa al confine tra le frazioni di Fontane e Carità. Aveva frequentato l'istituto Giorgi di Treviso, prendendo il diploma triennale. Appassionato di calcio, era un attaccante promettente: ha giocato nel Villorba, nel Treviso e nel Chievo, e in altre formazioni.

Ieri il corpo del giovane è tornato in Italia, su un volo da Barcellona a Venezia. Nel tardo pomeriggio è stato portato alla casa funeraria Ivan Trevisin, in viale Felissent, di fronte a Villa Margherita, dove gli amici hanno iniziato a rendere omaggio al giovane fin dalla sera stessa. I visitatori potranno continuare a dare l'ultimo saluto oggi, sabato 8 luglio, quando la sala sarà aperta dalle 8:00 alle 15:00.