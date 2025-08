L’aereo finisce in picchiata in mare: le riprese shock dei bagnanti in spiaggia in North Carolina

Paura a Oak Island, nello Stato USA del North Carolina: un piccolo aereo è precipitato in mare vicino alla riva. Il pilota, unico a bordo, è stato salvato con ferite lievi. Il tutto è stato ripreso dai bagnanti. L’FAA indaga sulle cause dell’incidente.

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di sabato 2 agosto a Oak Island, in North Carolina, quando un piccolo aereo monomotore è precipitato in mare a pochi metri dalla riva, sotto gli occhi increduli dei bagnanti presenti sulla spiaggia. Il velivolo, un Jabiru J230-D (numero di coda N784J), è caduto in acqua nei pressi del 705 di Ocean Drive, di fronte al noto Oak Island Pier, intorno alle 19:33.

A bordo si trovava solo il pilota, che è riuscito miracolosamente a salvarsi. L’uomo è stato soccorso nel giro di pochi minuti dai membri della Beach Safety Unit di Oak Island, già presenti in zona per un’altra emergenza. Le operazioni di salvataggio sono state riprese da diversi presenti: alcuni bagnanti hanno filmato la scena con i telefoni, documentando il momento in cui un bagnino si avvicina al relitto, dove il pilota, con indosso un giubbotto salvagente, era aggrappato alla fusoliera in parte sommersa.

Il pilota, unico occupante del velivolo, è stato raggiunto via mare e portato in salvo. Ha riportato ferite non gravi ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Il piccolo aereo è stato recuperato e trainato a riva nella notte di sabato, permettendo agli investigatori di iniziare le prime verifiche sullo stato del mezzo.

Sul caso ha aperto un’indagine la Federal Aviation Administration (FAA), che cercherà di far luce sulle cause dell’incidente, al momento ancora da accertare. Non si esclude né un guasto tecnico, né un errore umano. All’operazione hanno partecipato anche i vigili del fuoco di Southport, la polizia di Caswell Beach, la Guardia Costiera statunitense e il servizio medico d’emergenza della contea di Brunswick.

Le immagini dell’aereo che si inabissa vicino alla riva e il rapido intervento dei soccorsi sono state diffuse sui social dai presenti, diventando virali nelle ore successive e contribuendo a ricostruire la dinamica dell’episodio.