Ladro entra in una villa per rubare ma si addormenta: i carabinieri lo svegliano e lo arrestano Un ladro di 46 anni si è introdotto in una villa a San Cataldo (Lecce) per rubare ma poi si è addormentato. I carabinieri lo hanno svegliato e arrestato in flagranza di reato per violazione di domicilio aggravata e ricettazione.

È entrato in una villa al mare per rubare ma si è addormentato ed è stato svegliato dai carabinieri, che lo hanno infine arrestato.

È successo ieri a San Cataldo, Marina di Lecce: un uomo di 46 anni ha rubato in un appartamento, ha riposto la refurtiva in un'auto, anch'essa rubata, e poi è tornato nell'appartamento per riposare un po', ma si è addormentato.

Intanto, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Lecce sono arrivati sul posto, intervenuti in seguito all'allarme proveniente da un'abitazione vicina, probabilmente già visitata dallo stesso ladro. Entrati in casa, lo hanno svegliato e arrestato in flagranza di reato per violazione di domicilio aggravata e ricettazione.

Inoltre, poco distante i militari hanno trovato un'auto, una Fiat Punto, risultata rubata ad una donna di 40 anni, all'interno della quale c'erano monili in oro, piccoli elettrodomestici, tv, due telefoni cellulari e alcuni oggetti rubati dall'abitazione in cui il ladro era stato trovato. Rinvenuti e sequestrati anche due grammi di droga. Tutta la refurtiva è stata restituita ai proprietari. mentre il 46enne è stato trasferito in carcere a Lecce.