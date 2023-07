Ladri non riescono a rubare niente in casa: per vendetta torturano un gatto, un altro sparisce L’episodio è accaduto a Latisana. A denunciare il fatto una ragazza di 23 anni che vive sola. Uno dei suoi mici è stato trovato agonizzante (con un sacchetto di nylon in testa) mentre l’altro è scomparso.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Davvero una brutta sorpresa quella che si è ritrovata in casa, ieri mattina, martedì 18 luglio, una ragazza di 23 anni di Latisana, in provincia di Udine. Dei malviventi, probabilmente in 2, hanno cercato di introdursi nel suo appartamento, passando dal balcone. Poi hanno tentato di forzare la porta finestra: non riuscendo nell'impresa, si sono accaniti contro i due gatti della giovane.

I fatti sono avvenuti nella notte tra il 17 e il 18 luglio. I balordi hanno cercato l'accesso nell'appartamento che si trova al primo piano di una palazzina. L’incubo della giovane è iniziato quando, al suo risveglio, si è resa conto che la porta finestra del balcone era stata danneggiata e che qualcuno aveva chiaramente tentato di entrare, sicuramente per rubare qualcosa di valore.

Ma è quando la 23enne è uscita sul balcone, dove faceva dormire i suoi due gatti, che la ragazza è rimasta sconvolta. Uno è scomparso, mentre l’altro è stato trovato agonizzante con un sacchetto di nylon sulla testa con il quale i ladri hanno tentato di soffocarlo.

La ragazza ha sporto denuncia ai carabinieri della compagnia di Latisana che ora stanno indagando per identificare i responsabili di questo ignobile gesto.

Non si tratta del primo tentativo di furto a Latisana. Lo scorso 4 luglio alcuni ladri hanno messo a segno un colpo da migliaia di euro rubando preziosi oggetti di valore, come monili in oro e borse griffate, in una casa nella Bassa Friulana. Secondo i carabinieri si tratterebbe di un bottino dal valore di circa cinquemila euro. Nello stesso comune udinese sempre è avvenuta una rapina in un centro massaggi.