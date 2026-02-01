Ladri entrano in casa, sequestrano e minacciano una donna con una spranga: tentata rapina ad Arezzo

Tentata rapina ad Arezzo, dove dei ladri si sono introdotti in un’abitazione nella serata di sabato 31 gennaio. I malviventi hanno sequestrato e minacciato con una spranga una donna che era in casa. All’arrivo della polizia si sono dati alla fuga.

Immagine di repertorio.

Si sono introdotti in un'abitazione per tentare una rapina e hanno sequestrato una donna, minacciandola con una spranga di ferro. Il grave episodio è avvenuto ad Arezzo, nella casa di Piero Melani Graverini, noto avvocato nella zona, nella serata di ieri, sabato 31 gennaio, intorno alle 18.30.

Secondo quanto ricostruito nelle scorse ore dagli agenti di polizia intervenuti sul posto, la donna stava per uscire di casa, una palazzina di famiglia, in zona Giotto, quando ha notato alcune ombre sospette sulle scale. Ha quindi iniziato a gridare. A quel punto è sceso il fratello, che abita nell'appartamento al piano superiore.

I malviventi a quel punto hanno cercato di bloccare entrambi, l'uomo si è pero divincolato riuscendo a chiudersi in casa e a dare l'allarme. I banditi, due o tre, che avrebbero parlato con un accento dell'est Europa, hanno afferrato la donna, trascinandola all'interno dell'abitazione.

L'hanno fatta sedere su una poltrona e, minacciandola con una spranga di ferro, sono riusciti ad aprire la cassaforte impossessandosi del contenuto. Nel frattempo sul posto sono rapidamente intervenute le forze dell'ordine.

I ladri si sono quindi dati alla fuga, abbandonando la refurtiva, alcuni gioielli, nel giardino dell'abitazione e dirigendosi a tutta velocità verso la Valdichiana. Sarebbero stati inseguiti fino alla zona di Alberoro, nel comune di Monte San Savino, dove hanno poi fatto perdere le proprie tracce.

L'avvocato Melani Graverini, noto alle cronache per aver difeso Sandro Mugnai, l'artigiano assolto dall'accusa di aver ucciso il vicino che stava demolendo la sua casa, al momento del colpo stava rientrando dall'ufficio legale.

Da pochi giorni aveva rinunciato alla candidatura a sindaco per la coalizione di centrodestra. Così il legale ha commentato l'accaduto, rassicurando sulle condizioni della consorte: "Mia moglie sta bene anche se quanto accaduto è molto preoccupante per la dinamica e per l'orario in cui si è verificato".