La sua auto si scontra contro un cinghiale, donna muore sotto gli occhi di marito e figli I fatti sono avvenuti nella tarda serata di ieri a a a Villanova Mondovì, Cuneo. Il marito della donna è grave in ospedale.

A cura di Biagio Chiariello

Un cinghiale è venuto fuori dal buio laterale della carreggiata, attraversando la strada. L’auto di passaggio per evitare lo scontro finisce fuori strada. Così è morta Marisa Verdirose, 55 anni. Il tragico incidente è avvenuto ieri sera 13 luglio a Villanova Mondovì, intorno alle 22, in via Boves (provincia di Cuneo). La donna era in macchina con il marito (alla guida della vettura) e i figli.

Stando a quanto ricostruito, l'animale selvatico sarebbe sbucato all’improvviso, l’urto inevitabile: l’auto è sbandata ed è finita nel prato, roteando su se stessa e schiantandosi. La donna è morta sul colpo. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

Il marito della donna è rimasto ferito in modo serio: è stato trasportato in ospedale. Nella notte è stato intubato e traferito a Cuneo in Rianimazione con importanti fratture delle ossa facciali, costali e una contusione polmonare. Meno gravi le ferite dei figli, ovviamente sotto shock.

Marisa abitava in via Molino, a Villanova Mondovì, e lavorava da tempo al “Mercatò” villanovese, all’ingresso del paese. In molti la ricordano al supermercato sulla strada provinciale.

L’incidente ha colpito molto l’opinione pubblica anche perché i danni causati dai cinghiali sono quasi all’ordine del giorno.

La questione è stata spesso sollevata dalle associazioni di categoria e dagli amministratori locali ma anche dagli assessori regionali e oggi se ne parlerà anche a Roma nel corso di un incontro in cui interverrà la Regione Piemonte.

L’assessore regionale Marco Protopapa: "I danni all’agricoltura sono insostenibili e le nostre strade non sono più sicure"