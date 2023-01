La storia di Florentina Nitescu, scomparsa nel 2013 e mai più ritrovata Florentina Nitescu è scomparsa il 25 gennaio del 2013 dopo una lite con il compagno. Secondo quanto sostenuto dal compagno, la donna sarebbe uscita di casa per non fare più ritorno abbandonando così il figlio di soli 2 anni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Florentina Nitescu è scomparsa il 25 gennaio 2013 ad Albareto (Parma) dopo un litigio con il compagno Paolo Devincenzi. Dopo aver ricevuto un messaggio e una discussione con il compagno, la donna sarebbe uscita di casa senza mai più fare ritorno. Inascoltati anche tutti gli appelli lanciati per lei dai familiari.

Nessuno sa ancora dove sia finita la 33enne e il compagno della donna è stato a lungo l'unico indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Tutte le accuse nei suoi confronti sono cadute nel 2018 in assenza di prove e di resti riconducibili alla donna.

All'epoca dei fatti, il racconto fornito dall'uomo non sarebbe risultato credibile secondo gli inquirenti. Devincenzi ha sempre detto di aver discusso con la madre di sua figlia dopo che lei aveva ricevuto un messaggio sul cellulare da un'utenza rumena. "È uscita – aveva sottolineato – e non è mai più tornata".

L'uomo, ora scagionato, è stato accusato di aver acquistato tramite 5 tessere di proprietà di un'azienda del parmense nel quale lavorava un amico circa 753 litri di carburante per una spesa di 1.253 euro. Secondo la giustizia, Devincenzi aveva effettuato gli acquisti tra il 24 e il 27 gennaio del 2013, periodo di scomparsa della donna, madre di un bambino di 2 anni.

A far storcere il naso agli inquirenti anche il lasso di tempo impiegato dall'uomo per denunciare la scomparsa: si sarebbe infatti presentato dalle forze dell'ordine il 31 gennaio, circa sei giorni dopo l'ultimo avvistamento.

Sull'utilizzo di quei litri di carburante, gli inquirenti non hanno mai trovato risposte. Lo stesso Devincenzi aveva infatti detto agli investigatori già nel 2013 di aver fatto rifornimento con quelle schede. Quando nel 2016 è stato indagato per utilizzo indebito di quelle carte, l'uomo si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.

Le accuse contro Devincenzi sono state archiviate nel 2018: nel mese di maggio, infatti, tutte le accuse a carico dell'ex compagno sono cadute in assenza della salma e di prove che indicassero la sua colpevolezza.

Il caso sarà nuovamente discusso questa sera nel corso della trasmissione "Chi l'ha visto?" in onda sulle reti Rai.

La dinamica dei fatti

Il 25 gennaio del 2013, la donna avrebbe ricevuto un messaggio sul suo cellulare da parte di un'utenza rumena. Florentina Nitescu e il compagno avrebbero poi discusso per questioni legate alla gelosia e dopo la lite, la 33enne è uscita di casa senza portare nulla con sé per non fare mai più ritorno.

Devincenzi ha denunciato la scomparsa circa sei giorni dopo i fatti, riferendo del messaggio sul telefono della compagna e della lite avuta poco prima della scomparsa.

Due anni dopo, l'uomo ha voluto parlare ai microfoni di "Chi l'ha visto?" per sottolineare la sua estraneità ai fatti, sottolineando di aver denunciato il tutto sei giorni dopo su consiglio dell'avvocato e dei carabinieri. "Mi hanno detto che sarebbe stato meglio aspettare perché magari sarebbe tornata. La stessa cosa mi è stata detta dalle forze dell'ordine" ha dichiarato.