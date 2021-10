La Spezia. Dopo aver fatto cinque incidenti in 3 mesi, investe una donna e scappa: 93enne nei guai L’anziana è stata denunciata per fuga e omissione di soccorso dalla polizia locale che l’ha raggiunta dopo la fuga in centro a La Spezia. I vigili urbani hanno scoperto che negli ultimi 3 mesi aveva già provocato 4 incidenti. Patente ritirata e punti azzerati. Difficile che la vecchina torni più al volante.

A cura di Biagio Chiariello

Un'anziana di 93 anni ha investito una donna mentre si trovava alla guida della propria vettura a La Spezia; anziché fermarsi e prestare soccorso ha poi ingranato la marcia e si è allontanata indisturbata. Rintracciata, si è scoperto che negli ultimi 3 mesi aveva già provocato altri 4 incidenti. I fatti sono avvenuti quando erano circa le 9 di questa mattina, 25 ottobre: l’utilitaria stava percorrendo viale Italia e giunta all’attraversamento pedonale tracciato all’incrocio con via Naef, ha investito un pedone. Il conducente dell’autovettura investitrice, anziché fermarsi e prestare soccorso, ha ripreso la marcia per allontanarsi. Una pattuglia della Polizia municipale, intenta nei rilievi di altro sinistro stradale con lesioni, verificato mezz’ora prima tra autovettura e motociclo, l'ha però inseguita e bloccata. Le forze dell'ordine si sono subite accorte che si trattava dell'anziana 93enne, tristemente ai vigili urbani perché da agosto a oggi era già stata protagonista di altri quattro incidenti stradali tutti conseguenti a violazioni delle norme di comportamento del Codice della Strada.

Come riporta Il Secolo XIX, in passato l'anziana avrebbe comunque causato "solo" danni ad oggetti o comunque commesse violazioni del codice della strada che non prevedevano il ritiro o la sospensione della patente di guida, per cui gli agenti si erano limitati a segnalare agli uffici competenti l'anziana conducente, affinché procedessero alla revisione della relativa patente di guida vista la palese preoccupazione che la vecchina non fosse in possesso dei necessari requisiti psico-fisici per mettersi al volante. Dopo aver contestato l’omessa precedenza al pedone e aver appurato che la 93enne non aveva effettuato alcuna visita medica specializzata, hanno provveduto a ritirarle la patente. In più l'hanno denunciata per fuga e omissione di soccorso. I punti sulla patente sono stati azzerati.