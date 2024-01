La ruota perde aderenza all’asfalto e la moto lo travolge: Samuele muore a 25 anni, lutto cittadino Incidente sulla strada che collega Corato ad Altamura: Samuele Surrente è morto a 25 anni dopo essere stato travolto dalla sua moto. Domani il funerale a Cassano alle Murge: proclamato il lutto cittadino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Lutto a Cassano delle Murge, comune da poco più di 14mila anime in provincia di Bari. È morto a soli 25 anni in un terribile incidente stradale Samuele Surrente. Sabato pomeriggio si trovava in sella alla sua moto sulla strada che collega Corato ad Altamura, quando si è verificata la tragedia.

Il ragazzo sarebbe stato travolto dalla sua stessa moto dopo che la ruota posteriore avrebbe perso aderenza all'asfalto, secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti anche grazie alle testimonianze degli amici della vittima. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, per lui non c'era già più nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

I funerali di Samuele si svolgeranno il 29 gennaio a Cassano alle Murge nella parrocchia dedicata alla SS. Maria Assunta. Per l'occasione il sindaco Davide Del Re ha proclamato il lutto cittadino, a partire dalle ore 15.30 sino alla conclusione del rito funebre in "segno di cordoglio e di partecipazione al dolore" della famiglia.

"Si invitano tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune, durante il corso della cerimonia funebre, cioè dalle ore 15.30 sino alla conclusione del rito funebre e la propria partecipazione e vicinanza ai familiari", si legge nel post sulla pagine Facebook ufficiale del Comune.

Sulla stessa strada Corato-Altamura solo una decina di giorni fa, un altro ragazzo, il 29enne Filippo Giorgio, rimase coinvolto in un altro incidente stradale. Il giovane morì in ospedale una settimana dopo a causa delle ferite riportate nello scontro tra la sua auto e un altro veicolo.