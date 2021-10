La prof Andrea fa coming out a 61 anni davanti ai suoi studenti: “Adesso sono una donna felice” Docente di Latino e Greco al Liceo Botta di Ivrea, in provincia di Torino, Andrea Perinetti ha due figli e da 40 anni sa che c’è qualcosa di speciale dentro di sè: “Quando a vent’anni ho provato il foulard di mia madre e il suo rossetto, per me è stata un’epifania”. Poi la vita l’ha portata da un’altra parte, verso un matrimonio, facendogli il regalo di “due figli meravigliosi”. A chi le chiede se ha vissuto una doppia vita lei risponde come Pirandello: “Ciascuno di noi ha molte maschere, c’è chi le indossa per tutta la vita e c’è chi invece, a un certo punto, riesce a toglierle”.

A cura di Gianluca Orrù

Il Liceo Botta si specchia lungo la "cerulea Dora" Baltea di Giosuè Carducci, in quella "Ivrea la Bella" che oggi racconta una storia a lieto fine di transizione, cambiamento e accettazione di sè. Quando il 13 settembre Andrea Perinetti si è presentato ai suoi studenti di Latino e Greco in abiti femminili ha ricevuto solidarietà, supporto e sorrisi, sia dagli allievi che da tutto il corpo docente.

"Questi due anni in DAD sono stati terribili – racconta la Professoressa Perinetti – perchè guardandomi in videochat non riuscivo più a riconoscermi, non riuscivo ad accettarmi. E' un percorso che per me ha preso 40 anni di vita, ma non rimpiango niente, ho avuto una vita ricca, con due figli meravigliosi".

"Negli ultimi 5 anni – prosegue la Prof di Latino e Greco – ho lavorato sul mio cambiamento e negli ultimi due ho cominciato la terapia psicologica prima e ormonale poi che mi ha condotto. a riconoscermi davanti allo specchio". Il Liceo Botta di Ivrea, oltre 1000 studenti, ha riconosciuto e accettato immediatamente la professoressa Perinetti, con attestati di stima e di coraggio.

"Non è coraggio – spiega la Professoressa – perchè coraggio vuol dire fare qualcosa che hai paura possa farti male, questa è stata una necessità perchè non riuscivo più a vivere nella mia condizione precedente. A chi mi dice che ho vissuto una doppia vita, rispondo che ho avuto una vita piena e ricca, soprattutto grazie alla gioia di essere diventato genitore di due splendidi figli".

"I giovani sono più pronti ad affrontare la realtà degli adulti e degli anziani – racconta con commozione la Professoressa Perinetti – sono in grado di capire, di informarsi, di elaborare secondo la propria sensibilità. Sono felice di essere stata ben accolta e sono fiera che questo mio coming out possa aiutare molti altri a liberarsi delle proprie maschere".