La pedana sul bus non funziona: alunni rinunciano a gita per non lasciare solo il compagno in carrozzina La scelta matura e commovente di un gruppo di piccoli alunni abruzzesi, dell’istituto comprensivo di Trasacco, in gita a Roma. Il preside: “Nessuno è sceso, hanno dato una lezione a tutti”.

A cura di Biagio Chiariello

Hanno sospeso la gita a Roma per non lasciare da solo il compagno disabile.

Una scolaresca dell’Istituto comprensivo di Trasacco, in provincia de L'Aquila, si è resa protagonista di una bella storia di solidarietà: i bambini, tutti di età compresa tra gli 8 e i 9 anni, si trovavano nella Capitale per una giornata all’insegna della cultura e del divertimento e sul bus che li accompagnava si è rotta la pedana. Il loro amico con problemi di disabilità non sarebbe potuto scendere. E loro non hanno voluto abbandonarlo.

Come racconta Il Centro, la prima tappa era la visita alla mostra di Van Gogh e la seconda prevedeva un giro per le strade di Roma, tra monumenti e luoghi simbolo della Città Eterna. Ma qualcosa è andato storto nel tragitto da palazzo Bonaparte al centro storico.

Al momento di scendere dal bus la pedana per disabili non funzionava più. Dopo diversi tentativi falliti di sistemarla, ai compagni del piccolo è stato chiesto d'incamminarsi verso le vie del centro così da rispettare la tabella di marcia.

Ma gli altri bimbi hanno deciso di rimanere tutti con lui, rinunciando così alla gita tanto desiderata che prevedeva un rientro in giornata.

"I bambini hanno detto che senza il loro amico non sarebbero mai scesi. Hanno dato una lezione a tutti", ha spiegato il dirigente scolastico Piero Buzzelli al quotidiano abruzzese.

"Hanno provato per diverso tempo a riaggiustare la pedana, ma non c’è stato nulla da fare. Alla fine sono dovuti ripartire per rientrare a casa. Il comportamento dei bambini è stato esemplare, una testimonianza del vero significato dell’inclusione. Siamo tutti orgogliosi e commossi", ha concluso il preside.