La mamma entra in doccia, a 3 anni “fugge” di casa e gira scalzo per strada A tre anni si è ritrovato a girovagare per Portomaggiore, nel Ferrarese. La mamma, una 31enne di origini marocchine, stava facendo la doccia e non si è accorta di nulla.

A cura di Biagio Chiariello

Mentre la madre stava facendo la doccia, il figlio di tre anni è uscito di casa e ha iniziato ad aggirarsi per le vie di Portomaggiore. È accaduto ieri pomeriggio, venerdì 14 aprile, nel comune della provincia di Ferrara: per fortuna i carabinieri hanno ritrovato il piccolo, scalzo, nella zona di piazza Umberto I, dopo la segnalazione di un passante.

Il bambino, forse disorientato e spaventato, non è stato in grado di riferire ai militari dell'Arma il suo nome e il suo indirizzo di casa, per cui è stato portato in caserma, dove è stato rifocillato e tranquillizzato.

In breve tempo gli uomini delle forze dell'ordine sono riusciti ad individuare la madre, una 31enne di origine marocchina, residente a poca distanza dalla piazza. Così mamma e figlio hanno potuto riabbracciarsi. Secondo quanto ricostruito, l bimbo avrebbe approfittato del fatto che il fratellino più grande, sei anni, armeggiando con le chiavi di casa era riuscito ad aprire il portone d'ingresso, mentre la donna era in bagno sotto la donna. Non si sarebbe dunque accorta di nulla.

Una storia che in qualche riporta alla mente quanto avvenuto un anno fa a Castel Gandolfo, ai Castelli, dove un bimbo di 2 anni e mezzo era scomparso di notte, in pigiama e senza scarpe, senza lasciare tracce. I genitori si trovavano in un residence ed era stato il proprietario a dare l'allarme dopo aver sentito dei rumori in giardino "Sono venuto per giocare con il cagnolino", si era giustificato il piccolo. Una volta arrivati i carabinieri, avevano esclamato: "Io sono Batman!", prima di essere riconsegnato a mamma e papà.