Bimbo di 3 anni vaga solo in strada, scappato da casa ma la madre non si era accorta di nulla La mamma non si era accorta che il piccolo aveva eluso la sua sorveglianza giungendo in strada, dove fortunatamente non è andato molto lontano grazie ai passanti che lo hanno fermato e consegnato alla polizia. La donna è stata denunciata.

A cura di Antonio Palma

Un bimbo piccolo di soli 3 anni che cammina da solo in strada su un marciapiede, vagando senza meta, evidentemente senza nessun adulto a controllarlo, nemmeno da lontano. È la scena che si è presentata davanti agli occhi di parecchi passanti nella giornata di ieri a Prato, facendo scattare immediatamente l’allarme. Il piccolo, che era nella zona orientale della città toscana, infatti avrebbe potuto mettersi in grossi guai continuando a girare in strada, anche se era ancora sul marciapiede quando è stato individuato.

La chiamata di emergenza al 112, nel primo pomeriggio di giovedì 18 aprile, ha permesso l’intervento tempestivo di una pattuglia della squadra volante della Questura di Prato. Accorsi sul posto indicato dalle chiamate di emergenza, i poliziotti hanno constatato in effetti la presenza del bimbo e lo hanno preso in carico. Il minore fortunatamente era già al sicuro grazie all’intervento dei presenti che lo avevano avvicinato con calma e lo avevano tranquillizzato.

Inizialmente tutti pensavano che il bimbo si fosse perso durante una passeggiata con qualche adulto ma in realtà le indagini hanno appurato che non era in compagnia di nessuno e che semplicemente era scappato di casa. Nessuno infatti reclamava il bimbo né qualcuno aveva denunciato la sua scomparsa.

Dopo una breve verifica, grazie ad alcun testimonianze di persone che hanno indicato il tragitto del piccolo, gli agenti sono riusciti a risalire all’abitazione del bambino e a riportarlo a casa dove hanno trovato la madre, ignara di tutto. La donna non si era accorta che il piccolo aveva eluso la sua sorveglianza giungendo in strada, dove fortunatamente non è andato molto lontano grazie ai passanti che lo hanno fermato. Il bambino alla fine è stato riconsegnato alla madre che ha potuto così riabbracciarlo, ma la donna è stata denunciata a piede libero per omessa vigilanza sul piccolo.