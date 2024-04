video suggerito

Adolescente scompare da casa a Lamezia, appello della madre: "Aiutatemi a riabbracciarlo" L'accorato appello della mamma di un ragazzo calabrese di 17 anni che si è allontanato da casa a Lamezia Terme senza dire nulla e senza farvi più ritorno. L'adolescente è uscito di casa domenica scorsa 21 aprile e da allora non ha dato più sue notizie.

A cura di Antonio Palma

“Chiedo a chiunque possa aver visto mio figlio o possa avere informazioni di contattare immediatamente le autorità competenti. Con il vostro aiuto, spero di poterlo riabbracciare presto” è l’accorato appello della mamma di un ragazzino calabrese di 17 anni che si è allontanato da casa a Lamezia Terme senza dire nulla e senza farvi più ritorno. L’adolescente è uscito di casa domenica scorsa 21 aprile e da allora non ha dato più sue notizie nonostante diverse tentativi di contattarlo.

Genitori e parenti del minore hanno provato a chiamarlo al telefono ma senza ricevere risposta, così hanno presentato subito denuncia ai carabinieri che hanno avviato immediatamente le ricerche. Dopo la segnalazione, sono state avviate subito le indagini per cercare di ricostruire il tragitto del minore. Il diciassettenne è stato avvistato l’ultima volta nei pressi della stazione di Lamezia da dove probabilmente ha preso un treno per andare fuori città.

Le indagini hanno cercato immediatamente di rintracciare il suo telefono che è stato localizzato poche ore dopo la scomparsa del ragazzo, intorno alle due della notte tra domenica e lunedì. Il telefono è stato segnalato in provincia di Crotone ma poche ore dopo si è persa ogni traccia, come se fosse stato spento e non più riacceso. Le ricerche da parte delle forze dell'ordine però non si fermano.

Il ragazzo “è alto circa un metro e 75 centimetri, ha capelli biondo scuro, occhi verdi, corporatura esile e porta un paio di occhiali in celluloide da vista. Al momento della sua scomparsa indossava un giubbotto verde fluo”, è la descrizione fornita dalla madre che ha chiesto di condividere l’appello e di aiutarla a riabbracciare il figlio”.