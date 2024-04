video suggerito

Bimbo di 6 anni investito e ucciso da un'auto nel viale di casa mentre sta giocando Un bimbo di 6 anni è stato travolto da un'auto mentre giocava nel viale di casa a Unterägeri, in Svizzera. Ancora sconosciuta l'identità della piccola vittima e la dinamica dei fatti: le indagini restano in corso.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 4 aprile, un bimbo è stato investito nel vialetto di casa a Unterägeri, in Svizzera. Il piccolo aveva 6 anni e stava giocando nel vialetto di casa intorno alle 16.30 quando un'auto lo ha travolto a grande velocità. Nonostante i soccorsi immediati, non c'è stato nulla da fare per il minore che è deceduto a causa delle ferite riportate.

La dinamica dell'incidente resta ancora in via di definizione. Sull'accaduto indaga la polizia di Zugo. I parenti del bambino sono stati ascoltati dalle forze dell'ordine, così come soccorritori e servizi di emergenza. Durante l'intera operazione per cercare di rianimare il piccolo, è stato necessario chiudere una corsia della Zurgerstrasse, l'area dell'incidente.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute le squadre dei medici legali, alcuni droni delle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi del caso e la polizia di Zugo che si è messa all'opera per raccogliere le prove dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e un elicottero della Rega, la Guardia aerea svizzera di soccorso.

Sconosciuti anche i dettagli sull'identità del bambino e sull'incidente che ha causato il decesso. Saranno le indagini a definire la dinamica della tragedia e a fornire elementi utili alla risoluzione del caso. Secondo le prime informazioni, il bimbo di sei anni stava giocando nella via di casa da solo mentre i familiari si trovavano in casa.

Il tutto potrebbe essere accaduto in un attimo di distrazione dei familiari, ma non è possibile dire con certezza cosa sia accaduto. Per definire i fatti con precisione, le forze dell'ordine si ascolteranno anche i genitori del piccolo, nel tentativo di ricostruire la vicenda. Per il momento, le indagini proseguono nel rispetto del momento di lutto dei familiari del minore.

Un altro elemento che potrebbe aiutare gli inquirenti a ricostruire il tutto potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona.