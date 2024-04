A 91 anni fugge dalla casa di riposo, si mette al volante di una Fiat Uno e semina il panico in città

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Un arzillo vecchietto di 91 anni ospite di una casa di riposo del centro di Modica è stato fermato dalla Polizia locale in quanto ritenuto responsabile di una serie di tamponamenti avvenuti nella città alta. L'anziano, infatti, è riuscito ad eludere la sorveglianza e ad allontanarsi dalla struttura sanitaria in cui era ricoverato: poi si è messo alla guida di una Fiat Uno di sua proprietà, trovata parcheggiata guarda caso a poca distanza dalla casa di riposo, ed ha iniziato a girovagare per Modica.

Dalla struttura assistenziale l'anziano ha guidato fino nella parte alta della città, imboccando Corso Santa Teresa e poi Corso Nino Barone, rischiando di investire un pedone che, solo grazie alla sua prontezza, è riuscito ad evitare il peggio. L’anziano ha continuato imperterrito il suo "tour", ma ben presto ha iniziato a perdere il controllo della vecchia utilitaria, tamponando ben cinque automobili parcheggiate sulla strada.

Qualcuno, dopo aver udito il fracasso delle carrozzerie andate in pezzi, ha segnalato la vicenda alla centrale operativa della polizia locale che ha inviato in zona una pattuglia. Il pensionato è stato trovato poco dopo mentre continuava la sua marcia che si è conclusa per puro caso, quando una ruota della sua Fiat Uno, probabilmente a causa dei ripetuti colpi subiti, si è letteralmente staccata. I controlli della Polizia Locale hanno accertato che l’uomo aveva danneggiato svariati veicoli e rischiato ripetutamente di investire pedoni, ciclisti e motociclisti. La Fiat Uno è stata sottoposta a sequestro amministrativo. L’anziano è stato riaffidato ai parenti.