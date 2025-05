video suggerito

La mamma di Sempio parlò di una lite tra Chiara Poggi e la cugina: il racconto alle Iene prima delle nuove indagini La madre di Andrea Sempio (indagato per il delitto di Garlasco) al programma tv Le Iene (prima che venisse indagato il figlio) ha riferito che una vicina di casa della vittima il giorno prima dell'omicidio aveva sentito e visto Chiara Poggi e una sua cugina litigare.

A cura di Giorgia Venturini

"Chiara e la cugina la domenica hanno litigato". Sarebbe questa una dichiarazione fatta dalla madre di Andrea Sempio (indagato per l'omicidio di Chiara Poggi) al programma tv Le Iene e riportata in un servizio sul delitto di Garlasco. La madre dell'attuale indagato ha rivelato che a dirle questa indiscrezione era stata una vicina di casa di Chiara Poggi sul posto di lavoro: le avrebbe riferito, quasi come se fosse un pettegolezzo, quello che aveva visto e sentito qualche giorno prima del delitto. La madre di Sempio nei mesi scorsi aveva raccontato tutto al programma tv prima ancora che venisse riaperto il fascicolo in Procura (per la terza volta in 18 anni) su suo figlio. Ma cosa avrebbe sentito la vicina di casa?

Avrebbe sentito Chiara Poggi e sua cugina Stefania Cappa litigare nella villetta di Garlasco, o comunque in zona. La vicina di casa, che abita nella stessa via, avrebbe visto tutto. La presunta donna, rintracciata dall'inviato delle Iene, avrebbe però negato di aver mai detto una cosa simile nei giorni successivi il delitto. Tanto che ne parlò né con investigatori né con inquirenti. La madre di Sempio però ribadisce: "Non aveva motivo di raccontarmi delle balle. Perché stavamo proprio parlando e lei è uscita tranquillamente dicendomi: ‘Eh sì la domenica mattina avevano litigato‘".

Cosa sia successo di preciso però non è dato a sapersi. Perché le due cugine litigavano? Cosa è successo il giorno prima l'omicidio di Chiara Poggi? Secondo quanto emerso dal programma tv Le Iene agli inquirenti e investigatori non è mai stato detto di questo litigio. In qualsiasi caso non è detto che questo avesse importanza dal punto di vista investigativo.

Ma tra le domande emerse c'è anche che cosa si dice a Garlasco, in quel piccolo paesino in provincia di Pavia al centro di uno dei fatti di cronaca più discussi d'Italia. In tanti, come spiegano anche Le Iene, starebbero in silenzio: la maggior parte dei cittadini non dice molto. Alcuni credono nell'innocenza di Alberto Stasi perché secondo loro tante cose non tornano. Ma poi tutti cadrebbero nel silenzio.

Da qualche mese però – e dopo 18 anni dall'omicidio – Garlasco è tornata al centro della cronaca come se si stesse tornando indietro nel tempo. Come se le indagini ripartissero da capo. E negli ultimi giorni i colpi di scena non sono stati pochi: da un martello trovato in un canale a Tromello vicino alla casa della nonna delle sorelle Cappa alle impronte di Andrea Sempio che – come svela Tg1 – sarebbero state trovate nel 2007 (ma mai associate a lui) vicino al cadavere di Chiara Poggi. Non resta che attendere la fine delle nuove indagini.