Cosa aspettarsi dalla Luna Piena in Gemelli di domenica 19 dicembre 2021 La Luna piena nel segno dei Gemelli che avverrà domenica 19 dicembre alle 5:30 di mattina porterà un bisogno di cercare chiarimenti e di esprimere con schietta concretezza quello che si pensa, che si prova: ecco quali saranno gli effetti su tutti i segni zodiacali.

Domenica 19 dicembre 2021 ci sarà la Luna piena nel segno dei Gemelli, ovvero il Sole a 27 gradi del segno del Sagittario si opporrà perfettamente alla Luna. Questa si trova a 27 gradi del segno dei Gemelli e sarà visibile quindi completamente illuminata. Come tutte le fasi lunari dell'anno anche la Luna piena nel segno dei Gemelli ha un suo nome: viene chiamata Luna di ghiaccio o Luna delle lunghe notti. La motivazione è evidente: in questo periodo dell'anno ci avviciniamo al solstizio d'inverno e quindi le notti sono le più lunghe dell'anno mentre le temperature sono particolarmente rigide.

La Luna piena nel segno dei Gemelli sarà, per chi vive in Italia, intorno alle 5:30 di mattina. Come sempre l'astrologia lega dei simboli ai segni zodiacali nei quali si trova la Luna piena: in questo caso parliamo dell'asse tra Gemelli e Sagittario che ha a che fare con il dialogo, l'espressione, la comunicazione. Non dimentichiamoci che la Luna piena è un momento nel quale l'istinto, il bisogno e il desiderio prendendo il sopravvento: è un momento di estrema chiarezza e lo si può ben comprendere dalla luce che la Luna emana.

In più, la Luna nuova nel segno del Sagittario del 4 dicembre che ha dato inizio a questo ciclo di lunazione è stata anche un'eclissi di Sole, quella che ha chiuso il ciclo di eclissi tra Sagittario e Gemelli appunto. Proprio per questo quindi viene vissuta come una rinascita, come un nuovo inizio soprattutto dal punto di vista del dialogo e dei termini che nel 2021 abbiamo compreso essere così importanti.

Qual è il significato della Luna Piena in Gemelli

La Luna piena in Gemelli è un momento nel quale ciò che sentiamo di dover dire, quello che abbiamo bisogno di comunicare e soprattutto la nostra necessità di essere ascoltati (i Gemelli sono dominati da Mercurio che è anche un pianeta riferito al senso dell'udito) si fanno sentire in modo impulsivo e schietto. In più, nel cielo di questi giorni, troviamo anche Mercurio in Capricorno trigono a Urano in Toro che amplifica la schiettezza, l'efficacia e l'immediatezza di ogni genere di comunicazione. Saturno quadrato a Urano rompe le regole mentre la congiunzione di Venere a Plutone nel segno del Capricorno indica un momento di individualismo dove i sentimenti ma anche le necessità del singolo si esprimono con poca accortezza rispetto a quelle altrui.

Gli effetti della Luna piena in Gemelli su tutti i segni zodiacali

Saranno i segni mobili ad essere più coinvolti in questa Luna piena: Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci, segni che finalmente sentono di poter iniziare un nuovo percorso intellettuale. Ovviamente, come sempre, è bene badare anche ai gradi e in questo caso parliamo dell'ultima decade dei segni sopra citati.

Ariete

La Luna piena in Gemelli, soprattutto in questo momento, amplificherà ancora di più il bisogno dell'Ariete di avere ragione, di restare solidamente eretto sulle sue certezze con poco desiderio di ascoltare una controparte.

Toro

Il Toro non sarà particolarmente coinvolto dalla Luna piena nel segno dei Gemelli ma potrà continuare a godersi il benessere di Venere a favore dal segno del Capricorno.

Gemelli

Sarà un momento di grande sfogo, di chiarificazione e di riapertura di dialoghi che sembravano essersi incancreniti da un po'… Conoscendoti sarà un momento di grande liberazione.

Cancro

Questa Luna non ha grande influenza sul segno del Cancro che è però impegnato in questo periodo con l'opposizione di Venere che gli rende faticoso ogni rapporto con gli altri. Per questo anche un momento di chiarificazione può non essere vissuto con serenità.

Leone

Il Leone prende forza e coraggio da questa Luna piena nel segno dei Gemelli e ha come la sensazione di tornare a vivere a pieno tutte le sue energie, soprattutto quelle di contatto con l'esterno.

Vergine

La Vergine si troverà a riconsiderare molti dei suoi modi di vivere la comunicazione e a comprendere quanto, spesso, sìa importante adeguare il proprio modo di dialogare per far sì che il messaggio arrivi correttamente all'interlocutore piuttosto che per esprimere il proprio malessere.

Bilancia

Con la Luna piena nel segno dei Gemelli persino la Bilancia, diplomatica per natura, impara l'importanza di dire dei "no" che, ancora prima di essere espressi, devono essere compresi in profondità con se stessi.

Scorpione

Anche lo Scorpione sarà poco sensibile a questa Luna piena in Gemelli ma ne potrà trarre diversti spunti di riflessione, dato che anche nello Scorpione come nei Gemelli Mercurio è piuttosto importante.

Sagittario

Il Sagittario dovrà guardare in faccia i propri bisogni, le proprie emozioni e trovare un equilibrio dialettico con la sua parte più intima. Questa è la Luna piena che lo mette più in difficoltà.

Capricorno

Il Capricorno può continuare a godersi serenamente la sua sosta di Venere nel segno e addirittura concedersi di essere più dolce anche nei giudizi, alla faccia della Luna piena!

Acquario

L'Acquario sentirà forte la spinta al dialogo e alla comunicazione ma anche alla comprensione profonda di sé stesso e all'ascolto dei suoi stessi bisogni. Ad essere più forte in lui sarà l'influenza della Luna appunto quindi una revisione della sua parte più sensibile.

Pesci

I Pesci, come tutti i segni mobili, sono particolarmente coinvolti dalla Luna piena nel segno dei Gemelli: si troveranno a dover riconsiderare il loro modo di comunicare ma anche la loro capacità di ascoltare, davvero fino in fondo, quello che le persone attorno stanno cercando di dire loro.

Cosa fare durante la Luna piena in Gemelli di domenica 19 dicembre

Anche il segno zodiacale dei Gemelli è legato ad alcune parti del corpo. In questo caso parliamo di braccia, spalle e mani ma anche dei polmoni. Il respiro così come il dialogo (che ha la sua sede simbolica nei polmoni appunto) sono legati al segno dei Gemelli. Nei giorni di Luna piena in Gemelli è bene: