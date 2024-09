video suggerito

La lettera di don Tomas ai fedeli: "Amo una donna, avremo un figlio con una malformazione cardiaca" Don Tomas Hlavaty, prete slovacco di 44 anni, ha annunciato al vescovo di Alba il suo intento di tornare allo stato laicale: si è innamorato di una donna e a dicembre avranno un figlio.

A cura di Davide Falcioni

Al cuore non si comanda. L'ha capito anche un sacerdote della provincia di Cuneo che nei giorni scorsi ha fatto sapere non solo di essere innamorato di una donna, ma anche che ben presto diventerà padre di un bambino. A dare l'annuncio è stato sabato 31 agosto il vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti, che nel corso dell'ultimo Consiglio dell'Unità pastorale – di cui fanno parte le parrocchie di Feisoglio, Borgomale, Bosia, Castino, Cravanzana e Niella Belbo, tutte nel cuneese – ha annunciato le dimissioni da amministratore parrocchiale di don Tomas Hlavaty, spiegando che presto seguirà la nomina di un altro sacerdote.

La dichiarazione di monsignor Brunetti mette la parola fine a un lungo periodo di incertezze per i parrocchiani visto che a quanto pare in chiesa don Tomas non si vedeva da tempo. "È malato" era stato detto, ma la verità era ben diversa. La diocesi ha rilasciato anche una nota in cui spiega quanto accaduto: "È stato don Tomas a chiedere al vescovo di poter lasciare il ministero e di avviare la procedura per la sua riduzione allo stato laicale, a seguito di una relazione sentimentale che lo vede coinvolto".

Don Tomas Hlavaty, 44enne slovacco, ha scritto anche una lettera in cui spiega a tutti di essere innamorato e di non poter continuare il suo ministero rivelando che un altro segreto gelosamente custodito per mesi: a dicembre diventerà papà. "La persona che amo aspetta un bambino" ha detto ai cronisti, spiegando inoltre che il bambino vedrà la luce con una malformazione al cuore. La neofamiglia, dunque, dovrà certamente affrontare un periodo difficile, con il piccolo da sottoporre a vari interventi. "Ma io e la persona che amo follemente gli faremo capire questo mondo meraviglioso che è la vita".