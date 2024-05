La gomma di un tir esplode in autostrada: grave poliziotta di 25 anni

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Una giovane agente della Polizia di Frontiera è rimasta ferita in modo molto grave a causa dell'esplosione dello pneumatico di un camion che stava transitando lungo la corsia sud della A34 ieri pomeriggio, alla stazione confinaria di Sant'Andrea: la donna, di 25 anni, era impegnata nell'attività di controllo dei veicoli in entrata in Italia quando è stata investita dallo spostamento d'aria dell'esplosione ed è stata sbalzata a terra riportando un forte trauma cranico. L'autista dell'autotreno, accortosi dell'incidente, si è subito fermato. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri, intervenuti con i vigili del fuoco. La agente è stata trasportata dapprima all'ospedale San Giovanni di Dio, ma, vista la gravità delle condizioni, è stata trasferita in elicottero a Cattinara a Trieste: le sue condizioni sarebbero peggiorate nel corso della giornata e ora sarebbero stabili. La poliziotta non è purtroppo fuori pericolo.

Il Siulp: "I poliziotti sono carne da cannone"

Non si è fatto attendere un commento all'incidente da parte del Siulp, il sindacato di polizia: "Dopo innumerevoli battaglie sindacali per dare dignità a chi lavorava ai confini, prevedendo la posa in opera di cabine protette dalle barriere in cemento armato, posti di controllo pressurizzati per non respirare per ore ed ore il monossido di carbonio erogato dai veicoli a combustibile fossile, un sistema per consentire un adeguato microclima interno quando la temperatura del manto stradale raggiunge i 40° C, eccoci nuovamente a dover contare i feriti gravi. Se l’epilogo dell’occorso che ha coinvolto la Collega investita dallo scoppio dello pneumatico di un autotreno in transito, non ha avuto un esito peggiore lo dobbiamo solo al caso".

Secondo il sindacato i poliziotti sono "carne da cannone. Oggi più che mai la Polizia e le forze dell’Ordine hanno bisogno di un Codice blu che compendi tutti gli strumenti di protezione per i Lavoratori che ogni giorno sono esposti a dei rischi professionali enormi.Alla Collega, il SIULP FVG fa i migliori Auguri di una pronta guarigione, mentre chiede a tutte le forze della società civile una riflessione profonda sul rischi di questa professione e sul fatto che i Poliziotti sono Lavoratori e sono parte integrante della Società, ogni singolo giorno".