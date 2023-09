“La faccio finita”. Ragazza si butta da un ponte, il padre la geolocalizza e la salva grazie a un sms Una ragazza bolognese di 15 anni ha cercato di togliersi la vita buttandosi da un ponte. Poco prima, però, aveva mandato un messaggio a un’amica, che l’aveva inoltrato al padre. L’uomo l’ha geolocalizzata e salvata in extremis.

A cura di Davide Falcioni

"La faccio finita". È il testo di un sms che una ragazza bolognese di 15 anni ha inviato alcuni giorni fa a un'amica poco prima di compiere il gesto estremo, quello di togliersi la vita gettandosi dal ponte del torrente Savena al confine tra Bologna e San Lazzaro. Il messaggio, tuttavia, è stato inoltrato dall'amica al padre della giovane che, dopo aver geolocalizzato la figlia, ha allertato i soccorsi che sono riusciti a trarla in salvo in extremis, pochi istanti dopo che si era gettata in acqua.

A raccontare il tentato suicidio è stato il Corriere della Sera. Il padre aveva accompagnato la figlia a scuola lasciandola davanti all'istituto ignaro che la ragazza a scuola non sarebbe mai arrivata. La giovane infatti ha altre intenzioni che confiderà all'amica. "La faccio finita" le scrive sul telefono mentre si dirige verso il ponte del torrente Savena in via Giuseppe Dozza. L'amica capisce immediatamente che non è uno scherzo e avvisa il genitore della ragazza.

L'uomo riesce a geolocalizzare la figlia e intraprende una disperata corsa verso il ponte: vede lo zaino, ma la ragazza non c'è. Si è già gettata. Chiama i carabinieri. Saranno loro a vedere, dalla riva, la 15enne in acqua. La raggiungono a nuoto. Il torrente è poco profondo, la 15enne ha sbattuto la testa, è ferita, ma è ancora viva.

La ragazza è stata quindi tratta in salvo e portata subito in ospedale con un femore rotto e varie contusioni. Stando a quanto riferito dal Corriere, non è chiaro che cosa l'abbia portata a tentare il suicidio. Pare che in passato non abbia dato segnali del suo malessere né che ci siano problemi riconducibili alla famiglia. Ora è salva e fuori pericolo. Del fatto è stata informata la Procura per i minorenni e dai primi accertamenti non emergerebbero altre responsabilità.