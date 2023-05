La corda della funivia si spezza, operaio precipita per 60 metri e muore in Val Gardena Un operaio è morto precipitando dalla funivia alla quale era attacco per alcuni lavori di manutenzione. È accaduto in Val Gardena questa mattina: la corda si è spezzata facendolo precipitare per oltre 60 metri.

A cura di Chiara Ammendola

Gli ingranaggi di una funivia

Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Val Gardena, dove un uomo è morto dopo essere precipitato per oltre 60 metri. L'operaio stava effettuando alcuni lavori di manutenzione a una funivia quando il cavo che lo teneva legato si è spezzato facendolo cadere nel vuoto: inutili i soccorsi giunti tempestivamente sul luogo dell'incidente. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

L'allarme è scattato intorno alle 9.20 di questa mattina quando è stato chiesto l'intervento dei soccorritori nei pressi della funivia del Seceda, a Ortisei, in Val Gardena per un incidente sul lavoro. La vittima è un operaio manutentore, originario della Toscana, ma residente in zona, che stava lavorando su una cabina della funivia. Stando alle prima informazioni raccolte sembra che l'uomo fosse regolarmente legato, ma che, durante lo spostamento da una cabina all'altra per motivi non ancora chiari, sia precipitato.

La corda a cui era assicurato ha ceduto e l'operaio è precipitato nel vuoto per circa 60 metri. A lanciare l'allarme è stato un collega di lavoro che si trovava in una delle due cabine e che ha assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ortisei, il soccorso alpino della Guardia di finanza di Vipiteno, il soccorso alpino della val Gardena e l'elisoccorso Pelikan 1. Purtroppo però per l'operaio non c'è stato nulla da fare.

Le ferite riportato nella caduta sono state troppo gravi e non è stato possibile fare altro che recuperare il cadavere e accertarne il decesso. Ora si dovranno chiarire le cause che hanno provocato l'incidente e soprattutto constatare se le norme di sicurezza fossero state rispettate per consentire all'operaio di lavorare senza rischi.