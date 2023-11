Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 13 al 19 novembre 2023: Leone e Toro condizionati dalla luna Nella classifica dei segni più fortunati della settimana dal 13 al 19 novembre 2023 troveremo ancora i segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) e quelli di acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) in cima alla vetta, grazie a Venere in Bilancia e a Marte in Scorpione.

I segni in fondo alla classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 13 al 19 novembre 2023 sentiranno subito forte l'influenza della Luna nuova nel segno dello Scorpione di lunedì. Nel frattempo i pianeti veloci si stanziano nei segni zodiacali nei quali si erano già spostati la scorsa settimana: Venere in Bilancia fa innamorare i segni d'aria, e Mercurio in Sagittario rende vivaci i segni di fuoco.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 13 – 19 novembre 2023

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: Leone ancora in down, Bilancia invece è in cima.

12. Leone

Rieccoci qua giù in fondo alla classifica dove tirano venti siberiani perché tu con Marte ancora a sfavore sei caloroso come una spia russa. Purtroppo chi si ricorda dei tuoi bollenti spiriti resterà delusissimo perché sarai morigerato e selettivo sia con le persone che ferquenti che con gli sgarri che ti concedi. Oserei dire noioso addirittura.

11. Toro

I pianeti si muovono ma Marte resta opposto a te che ti innervosisci anche per come giriamo il cucchiaino nel caffè. Chi lo dovesse per caso anche leccare (il cucchiaino) poi, sarebbe davvero imperdonabile. Comunque meglio starti lontani che tu preferisci i piaceri che ti concedi goderteli tutti solo soletto.

10. Capricorno

Con il pianeta della delicata dolcezza a sfavore sarai ruvido come lo zerbino dell'ingresso. Ma poco te ne importa perché ti senti super sexy e adori avere quell'aria da introverso pensieroso e dubbioso. Che poi dubbioso lo sarai (stranamente) per davvero per colpa di Mercurio. E il fatto di essere carico di pensieri non è che ti renda sereno, anzi.

9. Ariete

Il pianeta dell'amore ti guarda storto come la prof con l'alunno che sospetta essere carico di bigliettini con gli appunti. Quindi tu perdi tutto d'un colpo ogni desiderio di essere simpatico e piacevole. Ti senti attraente come un calzino bucato ma, a differenza del calzino, hai un cervello e lo userai benissimo. Non simpatico ma geniale, che comunque a qualcuno piace.

8. Acquario

Se ultimamente le cose non sono andate proprio benissimo, Acquario, diciamo che questa settimana sarai confuso. Oscilli tra la voglia di fare pace e la sensazione che tutti meritiamo l'estinzione rapida. Qualche volta queste due sensazioni le proverai addirittura contemporaneamente. Sono i pianeti in realtà a mandarti messaggi discordanti, non è colpa tua.

7. Cancro

Resteremo scioccati Cancro da tutto il desiderio sessuale che esprimerai senza mezze misure e nemmeno dopo i convenevoli. Perché tu hai Marte a favore che ti fa ribollire le voglie come il fornelletto da campeggio con la cioccolata solubile. Intanto Venere che era quella che ti imponeva le buone maniere ti ha abbandonato.

6. Gemelli

Il tuo cervello è praticamente spento, fa solo le chiamate di emergenza, ma in compenso limoni da dio! Quindi chissenefrega del cervello dirai. No, non funziona sempre così ma per stavolta te la passiamo Gemelli. Sarai uno che va subito al sodo, diciamo. Mi raccomando a modino, eh!??

5. Vergine

Per fortuna ti restano le voglie attaccate al cervello come le cicche sotto le scarpe, Verginona, perché con Mercurio a sfavore rischi di essere simpatica come una pozzanghera quando hai le ballerine. Anzi ti dirò di più: sarai inaffidabile. Tra il dovere coi compiti che ti sei presa in carico e un aperitivo occhi negli occhi con chi ti piace, non hai dubbi. Aperitivo subito e cellulare spento!

4. Pesci

Speriamo tu abbia detto tutto quello che volevi dire Pesciolone perché adesso si è spento il cervello e i neuroni sono rimasti come bloccati dietro al passaggio a livello. Lì fermi fino a nuovo ordine. Tanto a distrarti ci pensa il sesso che occuperà tutto lo spazio della tua scatola cranica. Non resta libero nemmeno un buchetto libero.

3. Sagittario

L'amore si riaffaccia nel tuo cuoricino ma tu sei più attratto dai pensieri, così prima finirai di leggere il libro a letto e solo dopo ti girerai voglioso sfilando gli occhiali da lettura alla tua dolce metà come fossero slip di pizzo. E' sempre una questione di priorità e le tue in questi giorni sono intellettuali.

2. Scorpione

Hai quel mix irresistibile di chi ha tutto sotto controllo ma anche la delicatezza di non farcelo pesare. Praticamente stiamo vicino a te come Mary Jane Watson tra le braccia di Spiderman e tu gongoli parecchio perché se c'è una cosa che adori più di essere amato è essere insostituibile (o almeno che ti facciano sentire così). Goditela!

1. Bilancia

Eh niente Bilancia, ti è arrivata Venere nel segno e a te sembra Natale in anticipo. Ti senti strafica anche quando sei appena uscita dalla doccia con i pori dilatati e la cuffietta per non bagnarti la messa in piega. Il punto è che non è che ti sembra, lo sei proprio strafica. E chi non te lo dice è solo invidioso, dai retta a me.