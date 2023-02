Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 27 febbraio al 5 marzo 2023: Leone e Ariete al top Nella classifica dei segni più fortunati della settimana dal 27 febbraio al 5 marzo stravincono i segni di fuoco. Venere è a favorissimo nell’oroscopo della settimana. I segni fissi però possono iniziare a godersi la liberazione da Saturno contro.

Eccoci alla classifica dei segni più fortunati della settimana dal 27 febbraio al 5 marzo. Udite udite, soprattutto se siete nati in un segno fisso (Toro, Scorpione, Leone o Acquario). Questa è l'ultima settimana di Saturno in Acquario, e dalla prossima sarete liberi da senso del dovere e bilanci inzuppati nel pessimismo. C'è da preparare una festa.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

I segni di fuoco saranno al top della classifica, dato che Venere si congiunge a Giove proprio nel segno dell'Ariete.

12. Vergine

Ti sembra sempre di non cogliere il punto, come chi si ostina a spingere nella porta dove c'è scritto "tirare". Eppure sei intelligente Vergine, e lo sappiamo tutti, ma in questi giorni evidentemente sei troppo stressata per leggere le indicazioni. Sarebbe così semplice!

11. Cancro

Hai il cuoricino in temporanea manutenzione emotiva, parcheggiato nel garage di un meccanico che dice di aver troppo da fare per occuparsi di te. Ne approfitti per rimettere in ordine i pensieri come si fa nelle domeniche di noia coi libri della libreria. In ordine cromatico, addirittura.

10. Capricorno

Qualche volta la voglia di rispondere con una battuta sarcastica nella chat della tua famiglia acquisita sarà irresistibile. E so bene che tu non sei uno che mette troppi paletti quando parte quella fiamma di desiderio di rompere le palle. Stavolta ancora meno del solito.

9. Bilancia

Tutti si aspettano grandi cose da te, ma tu ti senti come Barbara d'Urso prima del trucco. Hai bisogno di un aiutino, insomma, per poter mostrare la sicurezza in te stessa che ti sta facendo sfavillare ultimamente. Basterebbe anche solo un incoraggiamento da un'amica!

8. Sagittario

Sopravvaluti le tue forze intellettuali in questi giorni, Sagittario, come chi partendo per un weekend si porta via tre libri da leggere e nel dubbio anche l'ebook. È chiaro che tornerai indietro con il segnalibro fermo al secondo capitolo del primo libro.

7. Pesci

Hai la stessa scioltezza di una che si è appena messa lo smalto nero sulle unghie delle mani. In compenso, però, sei così sveglio che nessuno baderà alla tensione, e anzi, sembrerà solo che tu sia molto sul pezzo. Puoi venderti benissimo soprattutto sul lavoro.

6. Gemelli

Potresti perdere la presa sulla tua testolina, un po' come quando il motorino ti scappa sul ghiaino e ti ritrovi per terra. Marte continua a farti sentire potente, ma i neuroni non ti stanno dietro. La gaffe è dietro l'angolo, così come la scelta sbagliata al momento sbagliato. Tieniti attaccato come al corrimano.

5. Toro

Ascolti le tue sensazioni come fossero i bassi di un nuovo disco dei Depeche Mode. Ti vibrano proprio nello stomaco, e non puoi resistere al desiderio di oscillare insieme a loro con tutto il corpo. Sembra tutto così semplice che tu, nel dubbio, tieni sempre dello champagne in frigo.

4. Scorpione

Sei come un pistolero del far west, ma la tua arma è caricata a battute di spirito, risposte perfette, idee geniali di quelle che illuminano tutti i presenti. Quasi quasi scatta l'applauso Scorpione. E tu gongoli, perché sai bene che quando hai il cervello in forma conquisti più di Jlo che sculetta.

3. Ariete

Come uno snowboarder professionista, scivoli già della serate fortunate, gli amori soddisfacenti e i rapporti di lavoro con stima reciproca, tanto che ti chiedi se sei in paradiso o sulla Terra. Anzi, adesso che del mondo sembri aver capito tutto, potresti aprirti alla filosofia e alla spiritualità. Che dici?

2. Leone

Te l'avevo detto la settimana scorsa che avresti solo dovuto sgranchirti un po'. Come chi prima di scendere sul dance floor ha bisogno di un bicchiere di vino. Ecco, te lo sei bevuto e adesso la pista è tutta tua, e pare anche che il deejay ti stia puntando. Farai scintille.

1. Acquario

Ti senti come se qualsiasi desiderio andasse solo espresso con coraggio ad alta voce, perché ti citofoni immediatamente. Non sai bene quanta responsabilità tu abbia in queste continue botte di fortuna ma hai intenzione di non perdere tempo a domandartelo. In fondo, la bravura sta anche nel sapersi godere la vita, no?? E tu lo sai fare benissimo!