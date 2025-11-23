La classifica del miglior riso Carnaroli e Basmati in vendita nei supermercati secondo Altroconsumo

Il riso è un prodotto molto venduto e utilizzato anche in Italia ma con differenze di qualità notevoli tra marchi e confezioni che in alcuni casi non corrispondono al prezzo. La Classifica del miglior riso stilata da Altroconsumo analizzando 15 marchi di Carnaoli e 8 marchi di Basmati venduti nei supermercati italiani.

Per fare un buon risotto ma anche altre specialità come palle di riso e insalate serve sicuramente saper cucinare ma serve anche avere un buon prodotto di base da cui partire e cioè il riso. Si tratta di uno degli alimenti più diffusi al mondo e di cui esistono molte varianti tra cui il Carnaroli e il Basmati, il primo noto per la tenuta di cottura e la capacità di assorbire i sapori, il secondo più aromatico e molto digeribile. Nei supermercati italiani li si trova con svariati marchi e confezioni e non sempre è facile per i consumatori districarsi tra etichette note e meno note. A tentare di fare una classifica del miglior riso Carnaoli e Basmati ci ha provato Altroconsumo analizzando 15 risi Carnaroli e otto risi Basmati in vendita nel nostro Paese.

La classifica del miglior riso Carnaroli

Secondo il test di Altroconsumo, che ha preso in considerazione 15 marche di riso Carnaroli vendute in supermercati, iper e discount, valutando qualità reale, la trasparenza dell’etichetta, la presenza di micotossine, residui di pesticidi e metalli pesanti ma anche la qualità al palato, in testa alla classifica il riso “Grandi riso terra del riso carnaroli” con un punteggio di 78 seguito da “Carrefour carnaroli” con un punteggio di 75 e “Riso Riccò carnaroli” con punteggio di 74. Al quarto posto “Sorrisi di spiga carnaroli” con 69 di punteggio ma valutato come miglior acquisto per rapporto qualità prezzo, seguito da “Carosio (lidl) carnaroli” con punteggio 68.

Come sottolinea Altroconsumo, il test rivela differenze importanti tra marchi, con qualità altalenanti e persino varietà non autentiche in un mercato dove il prezzo spesso non coincide con quanto promesso. “Alcuni marchi del riso italiano hanno mostrato le maggiori criticità. Curtiriso, Selex, Riso Scotti e Riso Principe non rispettano uno o più limiti fissati dalla normativa, ottenendo un giudizio pessimo e scivolando in fondo alla nostra classifica” spiegano dall’associazione dei consumatori. Buone notizie invece sul fronte della sicurezza alimentare con valori generalmente bassi e nei limiti di legge di metalli pesanti. Pochissime tracce anche di aflatossine, sostanze tossiche che possono svilupparsi in condizioni di umidità e calore, e di pesticidi. Ecco la classifica del miglior riso Carnaroli secondo Altroconsumo:

“Grandi riso terra del riso carnaroli”

“Carrefour carnaroli”

“Riso Riccò carnaroli”

“Sorrisi di spiga carnaroli”

“Carosio (lidl) carnaroli

“Coop carnaroli”

“Esselunga carnaroli”

“Gallo riserva riso carnaroli”

“Le stagioni d’Italia carnaroli

“Curtiriso carnaroli

La classifica del miglior riso Basmati

Nell’altro test su otto risi Basmati in vendita in Italia, invece, cattive notizie per evidenti tracce di pesticidi e troppe micotossine tanto che nessuno dei prodotti analizzati raggiunge la qualità accettabile. Nel dettaglio, in cinque campioni sono state trovate aflatossine e in un caso superati anche i limiti di legge, oltre a residui di pesticidi, alcuni nemmeno ammessi nell’Unione Europea.

In testa ma con punteggio di soli 45 punti “Conad riso Basmati”, seguito da “Delizie dal sole (eurospin) riso Basmati” ed “Esselunga riso basmati”. In fondo il "Basmati Curtiriso" il cui campione ha evidenziato quantità di aflatossina B1 superiori ai limiti di legge. Ecco la classifica del miglior riso Basmati secondo Altroconsumo: