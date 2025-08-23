Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 25 al 31 agosto 2025: amore ai segni di fuoco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alzate le orecchie tutti quanti, perché questa è una settimana davvero particolare: torna la classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 25 a domenica 31 agosto. E non mi riferisco soltanto al fatto che il pianeta dell'amore, Venere, farà godere gli ultimi raggi di sole e di passione ai segni di fuoco entrando in Leone. Mi riferisco piuttosto al fatto che a partire da questa settimana ci sarà in cielo il triangolo perfetto tra Nettuno, Plutone e Urano al grado 1 rispettivamente di Ariete, Acquario e Gemelli. Per tutti, sarà un momento di energie spesso fuori controllo. Come vi dico sempre, facciamo di tutto per restare "umani".

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni fortunati della settimana salgono i segni di fuoco: le previsioni segno per segno.

12. Acquario

Va bene che è stata un'estate di pensieri che hanno ruminato nel tuo cervello come un'intera mandria di mucche nei pascoli del Trentino, ma adesso anche Venere contro proprio non ti ci voleva. Dovrai farti delle iniezioni di autostima e rileggere l'elenco dei tuoi pregi per continuare a credere in te stesso. Ogni problema lo vorrai prendere a pugni anziché ragionarci su, come un vero boxeur nei sobborghi di Los Angeles.

11. Toro

La possibilità di dialogare con te sarà davvero ridotta al minimo indispensabile. Anche qualcuno che ti scriva la lista della spesa ti innervosisce parecchio: che nessuno osi darti degli ordini, dei consigli, tantomeno delle lezioni di vita. Anzi, a dire il vero ti annoi ad ascoltare anche i fatti degli altri e persino i giornaletti di gossip ti danno sui nervi. Con Venere e Mercurio a sfavore gli altri esseri umani per quanto ti riguarda potrebbero tranquillamente estinguersi come i panda.

10. Scorpione

Niente, Scorpioncino, è bastata una Venere a sfavore e tu mi capitomboli qua alla fine della classifica dei segni zodiacali più fortunati! Sei infastidito da tutto il genere umano come se fossero zanzare e tu non vedi l'ora di acquistare una di quelle macchinette dalla luce blu che le abbrustoliscano in un attimo. Se cerchiamo delle coccole sarà bene cercarle da un'altra parte perché tu non hai alcuna intenzione di darcene. Anzi, il tuo cervello non produce pensieri gentili nemmeno su commissione.

9. Capricorno

La bella notizia è che il tuo cuoricino ricomincia a battere, non proprio d'amore travolgente e passione incontenibile, ma comunque quanto basta per farti sentire vivo. Di nuovo! Resti però talmente stremato da queste ultime settimane che la cosa più attiva che riesci a fare è buttarti in piscina, ma dalla scaletta e nell'acqua bassa. E' comunque ancora bene starti lontano soprattutto fin quando non sei tu a chiamarci esplicitamente. Ci si approcci a te come faremmo con un cucciolo di tigre che é solo apparentemente addormentato.

8. Ariete

Di colpo questa settimana rivaluti l'amore e, se ti fosse possibile, vorresti riavvolgere il nastro degli ultimi tempi mostrandoti molto, ma molto più paziente di quanto tu non sia in realtà stato. A pensarci bene, avresti potuto trovare compromessi, sopportare piccoli fastidi, dichiarare amore anziché lamentarti continuamente. Questo però è il momento giusto per farti perdonare anche se, te lo dico subito, le tue doti da amante passionale continuano ad essere temporaneamente assenti. Dovrai fare tutto soltanto alla vecchia maniera: romantico e premuroso, con addirittura qualche scusa ufficiale da porgere. Per fortuna la solitudine degli ultimi tempi ti ha reso particolarmente saggio e poetico.

7. Cancro

L'amore ti ha abbandonato e tu non la prendi proprio benissimo! Anzi, non perdi occasione per lamentarti di quello che pensi gli altri avrebbero potuto fare… E invece non hanno fatto. Ricordati, caro il mio "vecchio" Cancro, che le aspettative sono il male di ogni relazione. Sbuffare e sperare che qualcuno si occupi delle tue fatiche al posto tuo sarà la missione di ogni giornata, perché tu proprio di rimboccarti le maniche non ti senti ancora pronto. Hai ancora della stanchezza da sciacquare via e un Marte a sfavore col quale vedertela.

6. Vergine

Il carico di dubbi e responsabilità si fa così pesante questa settimana che ti senti come l'automobile familiare che riparte dalla Puglia, direzione freddo Nord, carica di provviste e di ricordi. Hai l'impressione che queste vacanze non ti abbiano aspirata la fatica dal cervello ma piuttosto caricata di nuove ansie. Per fortuna ti ritrovi pragmatica e risoluta pronta ad affrontare quello che ti si para davanti, senza chiedere nemmeno un piccolo sconticino. Questa settimana però i dubbi esistenziali e le paure saranno praticamente come quelle di un libro fantasy. Unicorni assassini dietro l'angolo.

5. Pesci

Vi è proprio piaciuto avere Venere a favore per tutto il mese scorso e avete adorato tutti quelli che vi hanno detto di vedere delle lucine brillare riflesse nei vostri occhioni. È stato proprio così! Adesso che pianeti veloci vi lasciano in pace, potete lasciare spazio a tutta la meraviglia di Giove che vi riempie di ottimismo per la stagione che sta per iniziare. Sfoderate il vostro quaderno dei sogni nel cassetto e dateci dentro con tutti i desideri da esprimere, anche senza stelle cadenti.

4. Gemelli

Quella sensazione di non avere alcuna paura ad alzarsi in piedi nel mezzo di una cena tra amici per proporre un brindisi, recitare una poesia, cantare una canzone, fare una dichiarazione d'amore, vi coinvolgerà totalmente in questa settimana. Vi sentite come il Carlo Conti della nostra fine estate e non avete dubbi che tutti quelli che sono in vacanza con voi vi rinnovino automaticamente il contratto anche per l'estate prossimo. Irresistibili, chiacchierate anche con le piante di fico e riuscite a fare amicizia persino con i tassisti che parlano soltanto turco.

3. Sagittario

L'amore è una cosa meravigliosa e tu da adesso hai intenzione di godertelo tutto: succhiarne fino all'ultima goccia, come si fa con la cannuccia nella lattina di Coca-Cola. Il bello finalmente è che dopo un'estate passata a farti un sacco di paranoie e a misurare baci e sorrisi di approvazione, adesso hai proprio voglia di esplodere in applausi scroscianti. E gli applausi, sia chiaro, saranno più che altro rivolti a te stesso, che te li meriti tutti: sei il più affascinante tuttologo che avremo tra i piedi.

2. Bilancia

Questa è decisamente la settimana del riscatto! Dato che non ne vivrai tante in questo 2025, direi di godertela tutta. Se fossi un piatto saresti quello perfettamente bilanciato, consigliato da tutti i nutrizionisti e addirittura con la benedizione dello chef a cinque stelle: praticamente impareggiabile. Tutta questa fatica nel ritrovare la sicurezza in te stessa ti è servita, finalmente, per dire tutto quello che pensi e sentirti sempre perfetta, anche quando vai contro a tutto e a tutti.

1. Leone

Non potevi che essere tu il re indiscusso della classifica dei segni zodiacali più fortunati di questa settimana. Tu che ti sei sobbarcato per tutta l'estate Mercurio retrogrado con tutti i suoi dubbi, i suoi pensieri e le sue malinconie da tramonto sul fiume. Adesso ti meriti di sentirti purificato come se avessi fatto il cammino di Santiago di Compostela, ma in ginocchio. Manco Sant'Ilarione è più lucido e benedetto di te questa settimana. Torni alla tua routine, forse non abbronzatissimo ma di sicuro con un'aureola luccicante.