Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026: forza Capricorno!

Quanta energia capricornina per iniziare questo 2026: ecco quali saranno i segni più fortunati nella classifica della settimana che va dal 29 dicembre al 4 gennaio. I segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) sono inarrestabili.

Eccoci arrivati alla classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026. Il nuovo anno inizia con un trionfo di pianeti nel segno zodiacale del Capricorno che ci farà capire fin da subito quali siano i pregi e i difetti di questo segno di terra. Venere e Marte sono già in Capricorno e ci arriverà anche Mercurio da giovedi. C'e anche la Luna piena del 3 gennaio che mette a confronto la forza maschile del Capricorno con quella femminile del Cancro. Teniamoci pronti ai primi piantini!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni zodiacali più fortunati tra l'ultima e la prima settimana dell'anno: le previsioni segno per segno e chi sale sul podio.

12. Bilancia

Al primo che cerca di coinvolgerti in quelle tradizioni tipo buttare via qualcosa di vecchio a capodanno, cercherai di gettarlo lui stesso nel bidone dell'umido. Questo per spiegarti il tuo grado di buonumore e di simpatia… Per fortuna dormire é sempre una buona idea e tu ne approfitterai per toglierti subito dai giochi ed evitare disastri diplomatici.

11. Ariete

La tua lingua è biforcuta e rumorosa come i botti di capodanno, ma senza nemmeno i fuochi d'artificio. Inutile ricordarti che siamo nei giorni del silenzio e del sacro perché tu mi hai già inviato imprecazioni molto ma molto profane. Eppure, la solitudine non ti dispiace così eviti di litigare con chiunque.

10. Cancro

L'amore l'hai lasciato temporaneamente parcheggiato nel 2025 e adesso viaggi leggero senza senso di responsabilità, di colpa e senza nemmeno la voglia di avere a che fare con amici e parenti. Quasi quasi andresti a festeggiare al polo, tu e i pinguini!

9. Gemelli

Ancora per qualche giorno avrai la sensazione che il tuo cervello abbia esaurito i giga a sua disposizione e ti tocca aspettare l'anno nuovo. Ma effettivamente funziona! Da giovedì riprendi a pensare e anche ad aver voglia di chiacchierare e condividere… Giusto in tempo per l'anno nuovo! Eravamo preoccupati per i tuoi neuroni ammutoliti…

8. Acquario

Quasi quasi ti mostri tenerino e romanticone in questa settimana dato che hai tutti i pianeti che ti prendono alle spalle dal segno che ti precede. Ti sentiremo trovare scuse per evitare cenoni e feste bagorde e invece esultare per la stellina scintillante tenuta in mano allo scoccare della mezzanotte. Che dolcezza!

7. Leone

Con tutti i pianeti in Capricorno caro Leone risvegli tutta la tua indole da leader o al massimo da first lady. Insomma in tutti i casi a te toccano il tavolo principale e anche più foto di tutti! Ci sarà poco spazio per chi hai intorno perché tu brilli così tanto che servono gli occhiali da sole anche al brindisi di mezzanotte.

6. Sagittario

Quanto ti piace chiacchierare anche con chi di solito degni solo di un "ciao" con la manina. Organizzi capodanni in videocall e pranzi del primo gennaio coi parenti in America. Questa settimana vorresti avere un jet privato per andare ad abbracciare tutti quelli che conosci… E ovviamente non ti perderesti per nulla i loro ultimi gossip!

5. Pesci

Ti senti il parente perfetto al quale confidare i nostri buoni propositi, perché sei dolce e comprensivo, e anche pronto a darci una bella sferzata di entusiasmo e coraggio, se necessario. Meglio dal 1 gennaio comunque quando tornerà Mercurio a favore.

4. Scorpione

Chiedi ufficialmente se sei ancora in tempo ad aggiungere un altro paio di buoni propositi all'elenco che hai fatto perché credi così tanto in te stesso Scorpione che il solo corso d'inglese e le verdure tutte le sere non bastano più! Insomma ti vedo carichissimo Scorpione, e quell'asticella dei risultati non vuoi solo alzarla ma vorresti proprio lanciarla come un giavellotto.

3. Vergine

Sei "presa bene", come si dice a Milano, da queste feste e quasi cerchi un buon motivo per brindare e divertirti anche nelle giornate di mezzo tipo il 2 e 3 di gennaio. Ah: il 3 gennaio c'e la Luna piena a favore che ti rinvigorisce l'istinto e direi che già un ottimo motivo per festeggiare ce l'hai.

2. Capricorno

Sembra proprio che tutta la tua rinomata selettività sentimentale sia stata messa da parte questa settimana e tu ami tutti come la Befana, che poi é anche il simbolo della terra d'inverno, povera e spoglia, che vola sui cambi in segno di buon auspicio. Ecco Capricorno ti senti di buon auspicio anche tu!

1. Toro

Sotto al tuo vischio ci sarà la fila per baciarti Toro, dato che tu questa settimana sei assolutamente irresistibile, più della fettina di panettone gastronomico che fa molto natale! Però tu sei buono e di baci ne darai a tutti senza fare storie: e quando ti ricapita così??