La classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana che va dal 15 al 21 febbraio 2021 si concentra soprattutto sui single, dato che il 15 febbraio si celebra San Faustino, ovvero il santo protettore di tutti i single. Inoltre sembra che San Faustino sia in grado di far trovare l'anima gemella a chi è solo. Speriamo! Dunque, dopo la settimana dell'amore concreto, ecco la settimana dell'amore in potenza nell'oroscopo settimanale di Fanpage.it.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 15 – 21 febbraio 2021

Quella del 15-21 febbraio 2021 è la settimana della quadratura ufficiale tra Saturno in Acquario e Urano in Toro. Tale quadratura indica un momento di rottura importante soprattutto dal punto di vista della nostra stabilità emotiva ma anche economica. Questo vuol dire che bisogna rimettersi in gioco, reinventarsi, non farsi intimorire dalle cose che stanno cambiando ma essere felici di poter vivere questo periodo cosi anomalo. Ok? Partiamo.

12. Scorpione

Non c'è niente da fare, Scorpionaccio, qualsiasi sia la tua situazione sentimentale (anche quella dichiarata su Facebook) diciamo che queste non sono proprio le giornate giuste per convincere la tua dolce metà che ha fatto la scelta giusta nel preferire te. Anzi, a dirla tutta, se il partner decide di tenerti faresti bene a baciarti i gomiti e accendere un cero. A san Faustino, ovviamente.

11. Leone

Ti arrabbi anche con chi la mattina sembra vestito meglio di te e, considerando che hai Venere che è il pianeta della bellezza messo storto anche questa settimana, direi che la cosa sarà assolutamente probabile. Praticamente certa. Quindi insomma una vita a guardare storto e a lanciare maledizioni. Va così.

10. Toro

Ti senti carichissimo di energie ma tutte concentrate nel tirare un destro che stenda il primo che avrà da ridire qualcosa sul tuo modo di vivere. Se ti si deve comunicare qualcosa di spiacevole decisamente meglio farlo via email, perché dal vivo dovresti avere la museruola. Avere tutti i pianeti che ti stuzzicano ma Marte nel segno che funge un po' da vocina di Lucifero sulla spalla sinistra fa succedere questo.

9. Pesci

Sarà una settimana di paranoie infinite e profondissime tanto che il giovane Werther in confronto era un simpatico umorista. E bene, Pescioloni, sappiate che quello sguardo da gattini fradici di pioggia della pubblicità Barilla anni '90 piace sì (per un po') ma solo se la smettete in fretta di lamentarvi in continuazione.

8. Capricorno

Che peccato che si sottovaluti tutto il sex appeal del quale sei ricolmo in questi giorni (grazie a Marte a favore) e del quale soprattutto daresti volentieri una dimostrazione, anche gratuita. Il fatto è che sei così vorace d'amore (e di sesso) che guardi ogni possibile preda erotica come uno a dieta guarda passare al ristorante il gran trionfo di fritto misto.

7. Cancro

E' la settimana giusta, quella nella quale rinasci come il bruco che diventa farfalla ma nello specifico in questi giorni stai ancora facendo le prove generali di volo, per capirci. Anche questa settimana la vivi come facendo stretching prima di dare il meglio di te alla corsa campestre ma sei molto ottimista e questo è l'importante.

6. Acquario

In questa settimana ti senti un po' come Mario Draghi che è passato dal fare il tranquillo pensionato in quel di Città della Pieve pedalando per le stradine al dover zittire i politici che litigano sguaiati tutto il giorno. Bello essere portatori del cambiamento, per carità, ma che fatica!

5. Vergine

Cara mia, anche per questa settimana ci stupirai con un sex appeal da lasciare senza parole persino Moira Orfei, la regina del circo, che si vantava di aver fatto fermare tutta Milano solo per ammirare il suo sedere (ed era vero!). Anche tu lasci scie di ammiratori caduti dietro di te e non hai nessuna intenzione di smettere.

4. Ariete

E' strano per davvero vederti così saggio e misurato, Ariete, tanto che quasi quasi mi preoccupo. Non hai voglia nemmeno di un piccolo colpo di testa? Che ne so, di una cosa detta così senza pensarci? Va bene la smetto subito di stuzzicarti e tu resta così con la testa sulle spalle che va benissimo.

3. Sagittario

Ti senti così fortunato in questa settimana che potresti persino vincere alla lotteria degli scontrini avendo comperato solamente il caffè. Ma si sa che la fortuna è cieca e tu sai bene come corteggiarla in questi giorni, vero?? Ecco, in ruffianaggine non ti batte proprio nessuno e per questo ti meriti il podio della classifica dei segni fortunati.

2. Bilancia

Finalmente adesso che Venere è decisamente tornata a favore, puoi sfoderare tutto il tuo spirito artistico e senso estetico e passare ore infinite davanti allo specchio per abbinare anche lo smalto ai calzini e gli orecchini alla cintura. La cosa ti rende particolarmente felice. Ovviamente snobbi chi non crede nel potere dei dettagli.

1. Gemelli

Siete i soliti fortunelli, quelli che fanno le cose con leggerezza, quelli che buttano lì una risposta a caso al capo ed è proprio la risposta giusta. Le cose per voi questa settimana andranno lisce come l'olio tanto che per compensare il karma dovrete offrire un aperitivo a tutti: amici e colleghi. Entro le 18, mi raccomando.