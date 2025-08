Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 4 al 10 agosto 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana che va dal 4 al 10 agosto 2025 Mercurio resta retrogrado creando non pochi problemi di comunicazione ma, se la cosa può farvi piacere, sappiate che è l'ultima settimana! Nel frattempo però Marte si sposta, mercoledì, nel segno della Bilancia e saranno i segni d'aria ad avere il cuore più caldo dell'asfalto dell'autostrada! Occhio soprattutto alla Luna piena in Acquario del 9 agosto: i desideri saranno liberi e indipendenti.

La classifica dei segni più fortunati della prossima settimana: Pesci, Scorpione e Vergine sul podio!

12. Capricorno

Rieccoti qua, caro Capricorno, in fondo alla classifica dei segni zodiacali più fortunati! Questa settimana ti tocca vedertela contemporaneamente con Venere e Marte a sfavore che ti renderanno piuttosto nervosetto. Anche se avessi optato per una vacanza solitaria tra i boschi, ti ritroverai a brontolare come nel villaggio turistico se ti avessero dato il bungalow vicino al mini club. Per riuscire a stare con te, dovremmo portarci la cuffia per ascoltare la musica e alzarla a tutto volume.

11. Ariete

Marte si piazza in opposizione e tu ti senti scarico come se avessi partecipato al torneo di canoa in singolo, ma fossi stato l'unico che si era allenato soltanto nella vasca da bagno. La stima verso te stesso è ai minimi storici e l'unica cosa che ti piacerebbe fare è startene chiuso nella tua tenda da campeggio a fare le ombre cinesi. Tutto il resto ti sembra o troppo faticoso o troppo rumoroso o entrambe le cose insieme!

10. Gemelli

Venere vi aveva già abbandonato la settimana scorsa, ma per fortuna a breve anche Marte cambierà rotta. Siete qui perché dovete smaltire pigrizia e malumore come se fossero i chili accumulati d'inverno sulle maniglie dell'amore. Sono sicura che con un po' di esercizio di sorrisoni allo specchio ritornerete in forma in men che non si dica. D'altronde questa resta sempre la vostra stagione preferita!

9. Sagittario

Ancora per qualche giorno ti senti di attrarre coccole e baci, fiducia e carezze, come se fossi un cactus a bordo strada nelle campagne sicule. Hai la stessa quantità di aculei appuntiti che non sembrano proprio per niente simpatici e socievoli. La bella notizia però è che nel giro di pochissimi giorni la smetterai di alzare il dito soltanto per polemizzare e, piuttosto, organizzerai qualche seratina piena di imprevisti piccanti per la tua dolce metà… per farti perdonare.

8. Acquario

Questo Mercurio retrogrado in opposizione anche questa settimana (l'ultima però!) ti sta davvero mandando ai matti. Per fortuna Marte ti viene in soccorso e da qui in poi la tua vacanza sarà tutta una escursione, una prova di prestanza fisica, una gara di resistenza e, nelle ore notturne, un turbine di latinoamericano di quelli da scuotere anche i neuroni. Quindi per fortuna ti resterà ben poco tempo per parlare, dialogare, sentirti assolutamente in differita mentale rispetto al resto del mondo.

7. Toro

Goditi i primi giorni di questa settimana che saranno la perfezione assoluta della tua estate, quel momento indimenticabile in cui il sole tocca l'orizzonte e tu pensi di essere la persona più fortunata su tutto il pianeta. Da mercoledì ti toccherà fare i conti con i pensieri profondi e con le domande esistenziali che fino ad adesso avevi ignorato completamente, dato che il tuo sguardo si perdeva nella contemplazione della tua immagine allo specchio. Insomma, è arrivato il momento di dare retta a Mercurio retrogrado che ti fa uscire di bocca la verità, anche se non vorresti.

6. Cancro

Questa storia di Venere nel tuo segno zodiacale ti piace parecchio, ti senti dolce come la pallina di gelato che si scioglie sulla frutta fresca e ugualmente appetitoso. Peccato però per tutti quelli che sperano di condividere con te non solo occhi languidi e stelle cadenti, ma anche qualcosa di più piccante, perché dovranno arrendersi all'evidenza del tuo Marte, non proprio d'accordo. Quindi, insomma, le serate sulla spiaggia questa volta non avranno alcun secondo fine.

5. Leone

Il rischio questa settimana è di perdere completamente la concentrazione, lasciarti andare a confessioni sbracate come se fossi sbronzo, dire molto di più del necessario. E, in tutti i casi, dirlo nel modo sbagliato. Insomma, se vuoi un consiglio dell'astrologa sfrutta Marte a tuo favore per essere galante, prestante, invogliante ma il più possibile muto! Per fortuna, grazie al tuo sguardo ammiccante, qualsiasi gaffe potrà essere rapidamente rimediata.

4. Bilancia

Marte arriva nel tuo segno zodiacale e tu senti dentro un brivido energico come quando accendono la musica al bar della spiaggia! Assolutamente impossibile tenere ferme le tue chiappette che hanno un sacco di voglia di scuotersi. Mi piaci così energica Bilancina, soprattutto dopo l'ultimo periodo che non è stato proprio dei più leggeri e divertenti. Anzi, questo Marte ti rende tanto indipendente che quando avrai voglia di fare qualcosa, non chiederai di certo un parere per alzata di mano ai tuoi compagni di viaggio. La farai e basta.

3. Vergine

Goditi gli ultimi giorni di Marte nel tuo segno zodiacale che ti rendono sexy ma soprattutto carica di iniziative! Poi, finalmente, ti darai pace e improvvisamente ti piacerà anche il programma di un pomeriggio a mollo nella piscina dell'hotel. È finito il periodo in cui sentivi di dover dimostrare cose o di aver bisogno di extra dosi di endorfine da sport. Questo è il momento ideale per un po' di coccole senza competizioni.

2. Scorpione

Nonostante il tuo cervello sembra essere andato perduto insieme ai bagagli e la compagnia non te ne rimborsi uno di emergenza, riesci a scalare le classifica e a piazzarti qua Scorpioncino! L'amore infatti trionfa così tanto dentro di te che quasi quasi deborda e tu la smetti finalmente di essere un polemico brontolone, pronto a dare giudizi tipo pagelle, e ti dedichi a tutti i giochetti sentimentali che ti vengono in mente. Tanto, per fortuna, avrai ben poco da fare!

1. Pesci

Per fortuna ci siete voi, cari Pesci, ad amare tutti come se non ci fosse un domani. Marte si sposta dall'opposizione e avrete finalmente una parola buona per tutti! Nel vero senso del termine. Quanto vi piace fare i complimenti sperando, senza vergogna, di riceverne in cambio. Voi questa settimana siete amati da tutti come il cocktail di benvenuto che fa fare uno strappo alla regola, anche a chi tentasse di essere a dieta. Alle vostre bollicine non si può dire di no!