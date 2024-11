video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 2 all’8 dicembre 2024: Ariete, Leone e Sagittario al top La classifica dei segni più fortunati della prossima settimana dal 2 all’8 dicembre 2024 continua a favorire i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario, che si sentono forti delle loro certezze d’acciaio! Scopri le previsioni astrali per la prossima settimana segno per segno. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va dal 2 all'8 dicembre 2024, dovrà vedersela con un polemicissimo Mercurio retrogrado. Infatti, non solo Mercurio in Sagittario resta retrogrado, quindi insicuro e spesso brontolone, ma si quadra anche contemporaneamente sia a Saturno sia a Giove. Questo significa che cercare un dialogo sarà un’impresa davvero da coraggiosi, soprattutto se il vostro interlocutore è un segno mobile (Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci). Per la fine della settimana, poi, anche Marte diventa retrogrado mentre l'unico a godersi l'amore sarà Venere che si congiunge con Plutone. Almeno lei!

Oroscopo, classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana, con le previsioni segno per segno dal 2 all'8 dicembre 2024

12. Gemelli

Avrai spesso la sensazione di navigare nel dubbio più bianco senza alcun segnale di direzione, come una foca che si è persa tra i ghiacci della Groenlandia. Ovviamente, conoscendoti, non ci pensi nemmeno a sparare uno di quei segnali S.O.S. che danno in dotazione anche ai canotti in affitto e piuttosto preferisci sbagliare da solo. L’unico problema è che la prima area di sosta è a migliaia di chilometri, in Canada, e tu stai andando probabilmente nella direzione opposta. Ma guai a chi te lo farà notare!

11. Pesci

In questa settimana, per colpa di un assemblaggio di pianeti decisamente fastidiosi, ti ritroverai a mettere in discussione anche la scelta dell'abito della prima comunione. Qualsiasi cosa tu abbia fatto negli ultimi due lustri ti sembra sbagliata e ti chiedi con che testa tu possa aver preso delle decisioni. Direi che il pessimismo cosmico tipico dei grandi pensatori e dei grandi artisti si è impossessato di te dandoti forse qualche grattacapo ma di sicuro del materiale lirico da esplorare in vista dell'inverno. Sono sicura che ne usciranno delle grandi poesie.

10. Scorpione

Goditi questi giorni della settimana fino a venerdì e se ti dico "goditi" tu fidati dell'astrologa, perché dal weekend con Venere a sfavore diventerai decisamente insopportabile! I tuoi sentimenti continuano a restare congelati come le punte del naso in alta montagna e tu non hai alcun interesse a fingere di sorridere, nemmeno per qualche ritorno personale. Di fianco a te soffiano gli spifferi delle freddure e ci si sente accolti come da un frigorifero ma vuoto.

9. Cancro

Il pianeta dell'amore continua ad essere in opposizione proprio nel periodo dell'anno in cui tutti ti vorrebbero dolce come l'omino di pan di zenzero! Tu però non sei proprio dell'umore e vai in giro spegnendo tutte le luci e gli addobbi che trovi già accesi (in anticipo) mentendo nel dire che lo fai soltanto per un senso civico di sostenibilità ed ecologia. In realtà è soltanto che vedere tutto questo sberluccichio di frivolezza ti dà proprio sui nervi.

8. Toro

Mercurio retrogrado ti interessa davvero poco soprattutto perché non ti senti dell'umore per approfondire i pensieri che avevi già catalogato da un pezzo come i vecchi libri giù in cantina. Certo, per colpa di questo Marte in effetti tutte le tue famose voglie di risolvere qualsiasi problematica rotolandoti nel letto sembrano essersi sfumate, volatilizzate, incenerite come le bucce di mandarino buttate nel camino. In compenso però se qualcuno fosse in cerca di un abbraccio che riscalda come la boule dell'acqua calda ti offri volontario.

7. Vergine

Sembra proprio che l'universo si sia messo d'impegno per farti finalmente comprendere quanto non sia, in realtà, la mente a dominare sul corpo e quanto l'incertezza sia l'unica verità della quale possiamo prendere atto. Anni e anni di file di Excel e voglia di mettere tutto in ordine sembrano proprio adesso sbriciolarsi come lo zucchero a velo sul pandoro e tu acquisisci forse qualche incertezza in più ma sicuramente anche qualche granello di saggezza.

6. Acquario

Lo so che adesso non ti pare proprio vero ma credi alla tua astrologa (e a chi se no??) Che ti assicura che a partire dal fine settimana ti spunteranno gli occhi a cuore come se un bambino te li avesse appesi alle sopracciglia come si fa con le palle di Natale sugli aghi dell'abete. Per il momento goditi quella meravigliosa sensazione di non aver bisogno di niente e di nessuno e di adorare i luoghi in cui non prende il telefono: lo so che tutto questo ti piace parecchio.

5. Bilancia

Si sta decisamente dileguando quel desiderio di emigrare al Polo Nord e non certo per andare a trovare Babbo Natale! Anzi direi che per fortuna, a partire dal fine settimana, il tuo cuoricino si scioglierà come un pupazzo di neve troppo vicino alla canna fumaria del camino. Certo, sembra proprio essere un peccato che tu abbia perso la voglia di dire ad alta voce quegli insulti così creativi che ti passavano per la testa. Almeno appuntateli in segreto.

4. Sagittario

Mercurio, il pianeta del pensiero, resta nel tuo segno zodiacale e tu che sei il filosofo per eccellenza gongoli parecchio. Anzi, il fatto che sia retrogrado non ti spaventa per niente e ti sentirai come Alice che rincorre il Bianconiglio mentre insegui i tuoi pensieri giù giù fin nei bassifondi della psiche. Certo, spesso sarai polemico e brontolone ma la cosa è più un problema nostro che non tuo. Ti senti soltanto di pensare ad alta voce.

3. Ariete

Di Marte che diventa retrogrado nel fine settimana ne riparliamo la settimana prossima! Per il momento sappi che sei in una delle posizioni zodiacali migliori possibili, quindi non ti lamentare se i tuoi ordini non risulteranno decisi e improrogabili come vorresti. Goditi l'ultima settimana nella quale di essere antipatico non te ne frega proprio niente, sarà sicuramente utile per ottenere quello che vuoi.

2. Leone

Con Marte e Mercurio che sono a tuo favore ma entrambi molto meno determinati del solito, tutta la tua focosità si rivolge all'interno e tu sarai alla disperata ricerca di applausi e conferme, manco fossi un bambinello che interpreta il re Magio alla recita di fine anno. Nonostante tu possa essere effettivamente ogni tanto un po' eccessivo e fastidioso, direi che tutto questo desiderio di piacerci e compiacerci potrebbe davvero essere apprezzato. Con te, anche questa volta, ci si diverte di sicuro!

1. Capricorno

In un periodo nel quale intorno a noi tutto sembra perdere dignità per luccicare come se si fosse alla gara dell'allestimento più pacchiano in Texas, tu mantieni una rassicurante solidità, educazione, formalità e rigorosa stabilità. Anche questa settimana, finché Venere non ti abbandona, sarai la persona migliore da presentare ai nostri genitori oppure al bancario che ci sta concedendo il mutuo. Di fronte a te nessuno potrebbe dubitare e tu hai praticamente l'aureola. Ti si ama!