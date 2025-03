video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 10 al 16 marzo 2025: Ariete e Cancro introspettivi La classifica dei segni fortunati di questa settimana vedrà i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci) fare i conti con l'eclissi di Luna in Vergine: saranno emotivissimi! Le previsioni segno per segno da lunedì 10 a domenica 16 marzo 2025.

Anche nella classifica dei segni fortunati di questa settimana che va da lunedì 10 a domenica 16 marzo, come per la settimana scorsa, i segni coinvolti anzi coinvoltissimi e quasi stressati sono i segni Cardinali ovvero Ariete (dove c'è sempre Venere retrograda e anche Mercurio), Cancro (dove c'è Marte), Capricorno e Bilancia che se li subiscono tutti.

C'è anche la Luna piena, il 14 marzo, che sarà anche eclissi di Luna nel nuovo asse toccato dalle eclissi per quest'anno che sarà l'asse Pesci Vergine. Insomma prepariamoci ad essere confusi e dubbiosi, pronti a ribaltare qualsiasi certezza già firmata.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Le previsioni sulla fortuna per tutti i segni zodiacali nella settimana che va dal 10 al 16 marzo 2025: ecco la classifica completa.

12. Gemelli

Sei qua perché ti sei decisamente stufato di tutta questa introspezione. Tu che hai solo voglia di fare festa, fare casino, cogliere al volo le idee folli che qualcuno propone a tarda serata quando si è perso il numero di boccali, proprio tu insomma sei costretto a pensieri esistenziali che manco Nietzsche quando era stato rifiutato dall'amata. Hai l'impressione che ti abbiano fatto una dose di tristezza direttamente in vena e che tutte le tue proposte divertenti vengano bocciate a prescindere.

11. Sagittario

La Luna piena con tanto di eclissi ti becca proprio sui denti, caro Sagittario, e tu ti sgonfi dal tuo buonumore della settimana scorsa come un palloncino quando scappa di mano prima che siamo riusciti a fare il nodo. Questa è una settimana da pensieri cosi profondi che nemmeno lo scarico del lavandino del bagno. Barcollano tutte le certezze come i panni stesi quando c'è una bufera inattesa. Dovrai andare a recuperare i calzini e le certezze per tutto il quartiere.

10. Bilancia

Ci mancava solo la Luna piena con eclissi per riempire ancora di più i tuoi personalissimi serbatoi di lacrime. Bilancia sembra proprio che da questa sensazione di essere poco amata e anche mal vestita proprio tu non ne riesca ad uscire. Questa però direi che sia la settimana di maggior introspezione e che tu abbia bisogno di amici fidati che ti ricordino le tue qualità come leggendole dalla lista degli ingredienti: non devi avere più dubbi.

9. Capricorno

La possibilità che tu affitti per una giornata l'ape car dell'arrotino quella con il megafono incorporato e la usi solo per mandare a quel paese tantissime persone contemporaneamente e con poco sforzo è davvero altissima. Tanto non fai differenze: odi tutti. E anzi a chi ti dice che dovresti approfittare delle scarse energie per fare meditazione sbraiti spiegando che tu hai da fare cose, tante cose, mica come noi altri. Invece forse dovresti proprio approfittarne.

8. Toro

L'aria da poesia romantica ottocentesca della settimana si fa ancora sentire e tu ti senti ancora fuoriposto come chi è finito ad un aperitivo di giapponesi e non capisce nemmeno l'argomento delle chiacchiere. Insomma c'è troppa emotività per te che preferiresti risolvere tutto con una teglia di lasagne e delle grasse risate. Eppure pare proprio ti tocchi questa malinconia da fine inverno dato che il tuo cuore non sente ancora il tepore della primavera.

7. Cancro

Occhio perché sarà Marte o sarà l'eclissi ma per te questa è la settimana delle decisioni sentimentali folli, quelle prese d'impulso, quelle che stravolgono e scioccano. Non ti trattieni più e vai a prenderti quello che desideri come al bancone del supermercato. Risolutivo cosi non ti si vedeva praticamente da mai ma se c'è qualcuno che sa entrare rapidamente in contatto con i suoi desideri quello sei tu e questa volta non starai certo a guardarli dalla vetrina come i delfini all'acquario.

6. Ariete

Si sa che il tuo è uno dei cuori più altamente infiammabili dello zodiaco e questa settimana senti emozioni così profonde che non avevi nemmeno immaginato potessero esistere. Sei come un avocado nel frullatore ma la cosa inizia quasi a piacerti. Anzi sai che ti dico?? Portati sempre dietro foglio e penna perché è facile che arrivi l'ispirazione per qualcosa di passionale. Ovviamente puoi anche sfogarti su WhatsApp con messaggi romantici per la tua dolce metà, mica si offende.

5. Pesci

Sei uno dei grandi protagonisti di questa eclissi ma tanto tu ad allacciare la cintura di sicurezza per turbolenze emotive sei bravissimo e soprattutto sempre pronto. Anche questi saranno giorni intensissimi quanto a desideri che non sembrano poter aspettare nemmeno un minuto per essere comunicati e messi in pratica. Tutto è urlato più delle canzoni di Giorgia ma quanto ti piace!

4. Scorpione

Hai l'impressione di essere il comandante anzi proprio il pilota di questo volo charter ricco di turbolenze in questa settimana di eclissi. Ti carichi di responsabilità e le tue spalle si fanno larghe per dare sicurezza a chi hai vicino. Che si tratti di amore o di ufficio non c'è differenza: tu sai quello che fai e ci rassicuri facendoci l'occhiolino come nei film. Che poi, sei cosi sexy che ci abbandoniamo volentieri tra le tue braccia manco fossi un vigile del fuoco in servizio.

3. Vergine

Sei tu che ospiti la Luna piena con eclissi: e se c'è un segno che ha recentemente dovuto rivedere le sue porzioni di emotività quotidiana sei proprio tu. Quindi la Luna piena non ti coglie impreparata perché stai già lavorando sodo e questa settimana sei pronta ad affondare il mestolo nel cuoricino come fosse il pentolone di zuppa calda. Se abbiamo voglia di condividere pensieri, problemi o qualsiasi lamentela tu sarai pronta ad ascoltarle come la migliore delle crocerossine.

2. Leone

Goditi ancora questa posizione tu che hai la bellezza negli occhi (a cuore) e ami tutti. Quando anche l'eclissi renderà tutti nervosi come prima del derby tu userai frasi rassicuranti e sorrisi ampi manco fossi Madre Teresa di Calcutta. Chi ti sta vicino si gode tutto il tuo calore che si sostituisce volentieri alla copertina da divano.

1. Acquario

L'eclissi ti rende ancora più spalancato nei confronti dell'umanità che, diciamocelo, ti piace proprio. (Quasi) nessuno escluso. Giove, Venere e anche Mercurio ti danno così tante idee che dovrai affittare un cervello aggiuntivo per farcele stare tutte. Nel frattempo spari battute divertenti ma anche frasi dolci con una destrezza che ChatGPT vorrebbe fare il tuo stesso aggiornamento.